Victòria del CN Sabadell i derrota de l’Escola Pia abans del derbi

Jornada contraposada per als sabadellencs de Segona Divisió B de futbol sala. El CN Sabadell va superar amb comoditat al cuer ETB Calvià (1-5) i continuarà tercer per segona jornada consecutiva, en zona de ‘play-off’. L’Escola Pia, per la seva banda, va veure trencada la seva ratxa de vuit jornades sense perdre a la pista del Picassent (4-2). Tot això abans del primer derbi de la temporada que serà el proper dissabte al Pavelló Nord i que arribarà menys ajustat del que semblava set dies enrere.

Els escolapis van viure un partit de gran intensitat a terres valencianes. Un duel competit on els sabadellencs es van avançar a través de Carlos Povedano a l’equador del primer temps. La resposta local va ser ràpida i Joan Cordellat va igualar i remuntar el marcador abans del descans. Malgrat que va retornar l’empat Jordi Sardà, al tram final Javi Wallner i Samu Lozano van certificar el triomf del Picassent. Vuit jornades després no suma el conjunt de Pedro Donoso que arribarà al derbi a cinc punts de la zona de ‘play-off’.

Una zona de promoció on es troba assentat el CN Sabadell. Els nedadors van solucionar per la via ràpida el partit a la pista del cuer. No van acusar les sensibles baixes de Luis Garcia i Pablo Robert els de Pau Machado que van trobar en Álex López el seu principal argument. López va inaugurar el marcador als primers minuts i el va duplicar prop del descans, va retallar distàncies Iván Martínez, però el mateix Álex López va signar el ‘hat-trick’ al límit de l’entretemps. El festival no va acabar aquí i és que l’ex del Cerdanyola encara va fer el seu quart gol al primer minut del segon temps. Álex Llamas va arrodonir el triomf amb el cinquè de la tarda. El CNS es manté tercer amb 21 punts, els mateixos que el Mataró que és quart.