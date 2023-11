FOTOS | ‘Doña Francisquita’ s’estrena a La Faràndula

La sarsuela de Doña Francisquita ha tornat a Sabadell. L’obra d’Amadeu Vives compleix enguany cent anys i s’estrena a La Faràndula amb aires renovats. Presentada per la Fundació Òpera a Catalunya l’espectacle ens trasllada al Madrid de principis del s. XX per explicar-nos les històries d’amor i desamor entre Francisquita (Ruth Terán), Fernando (Enrique Ferrer) i Aurora (Laura Vila). Amb una combinació de música i diàleg Doña Francisquita porta a l’escenari 7 cantants principals, gairebé una trentena d’actors, ballet, cor, rondalla i la gran Orquestra Simfònica del Vallès.

En aquesta adaptació de la famosa sarsuela, es pot observar la combinació dels elements de la comèdia d’embolic amb una música inspirada en reminiscències populars, com es pot apreciar en la gran diversitat de cançons que hi ha. Algunes tan conegudes com la “Canción del ruiseñor”. D’aquesta manera Doña Francisquita aconsegueix el seu gran objectiu, atrapar al públic. I ho fa amb un ritme vertiginós, divertit i amb melodies alegres que transmeten una gran vitalitat.

L’obra és dirigida per Miquel Ortega, director musical; Aaron Martín, assistent direcció d’escena i coreògraf; Rita Cosentino directora d’escena i Jordi Galobart encarregat del disseny d’escenografia. Personalitats de prestigi que han sabut readaptar de la millor manera aquest gran clàssic amb pinzellades d’innovació i enginy. Aposta que ha agradat, ja que Doña Francisquita ha triomfat a tots els teatres on s’ha representat. També ho ha assolit a Sabadell, on s’han exhaurit les entrades per les dues actuacions que s’han celebrat el dissabte 25 i el diumenge 26. Fet que demostra que a la ciutat el bon gust per la sarsuela encara es manté ben viu.

Fotos David Chao