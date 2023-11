La UAB amplia la cessió de l’edifici del Círcol Republicà Federal a l’Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han actualitzat l’acord vigent entre les dues parts per l’ús de l’edifici històric del Círcol Republicà Federal, al carrer de Narcís Giralt, 70 (Centre).

Les dues parts han signat un acord de concessió gratuïta per 50 anys a favor del consistori, la qual cosa amplia el període d’ús que es tenia fins ara. El 1994 la UAB i l’Ajuntament van signar el primer acord de cessió entre les dues parts, que es va renovar el 2016. El regidor Eloi Cortés ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que “ara, aquesta concessió administrativa ens dóna més drets i és més estable a nivell jurídic”. I subratlla que s’amplia el termini concedit, passant de 20 a 50 anys.

Actualment, aquest edifici és la seu de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i es preveu que així continuï sent. La concessió determina que l’ús de l’edifici sigui cultural o educatiu i Cortés assegura que no hi haurà canvis. “Volem que hi continuïn treballant”, assegura.

Es tracta d’un edifici històric, inaugurat el 1888 pel president de la Primera Reública, Francesc Pi i Margall. Per allà hi van passar personatges rellevants de l’esquerra catalana com Francesc Pi i Margall, Francesc Layret o Lluís Companys. Era la catedral republicana del Vallès, tal com recorda l’historiador sabadellenc Jordi Serrano, indignat perquè denuncia que la UAB hauria de tornar l’edifici a l’Ajuntament, i no concedir-li. Serrano recorda que el 1939 la Falange va confiscar l’edifici i, posteriorment, ja dissolt el Círcol Republicà Federal, va passar a mans de l’Ajuntament, que va acordar amb la universitat que s’hi fessin els estudis d’Empresarials. El grup municipal d’ERC també s’ha pronunciat sobre aquesta aquesta qüestió i remarca que la seu del Círcol va ser “espoliada pel franquisme”. Els republicans asseguren que “per nosaltres és inconcebible que, quan l’Escola de Comerç, ara Empresarials, es trasllada al nou edifici del carrer Emprius, la UAB no retornés l’edifici als seus hereus vius o al mateix Ajuntament de la ciutat”.

L’historiador Jordi Serrano subratlla que “quan la UAB va marxa al nou edifici del carrer dels Emprius (Covadonga), el més lògic era que tornés l’edifici a l’ajuntament”. Això no ha passat mai, “no el tornen i se’l queden”, per la qual cosa Serrano assegura que “l’Autònoma es fa còmplica d’un robatori”. El sabadellenc reclama que l’edifici sigui totalment de propietat municipal i s’hi facin les reparacions oportunes per mantenir-lo.