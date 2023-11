La FAVS presenta una moció al ple contra la pujada d’impostos

L’augment dels impostos i les taxes municipals ha generat múltiples reaccions adverses. L’última d’elles la de la FAVS, que ha decidit presentar una moció al ple municipal d’aquest dilluns 27 de novembre. D’aquesta manera- i mitjançant un escrit de 3 pàgines– el president de l’entitat, Manuel Navas es dirigeix a Marta Farrés per mostrar el seu desacord amb la mesura. El text realitza una valoració crítica de la situació i acaba aportant una part propositiva amb 5 mesures alternatives.

Les queixes

La reforma de les ordenances fiscals es va presentar el passat 3 d’octubre. En aquesta l’Ajuntament notificava que el pròxim any hi haurà un augment en els impostos sobre béns immobles (IBI), d’activitats econòmiques (IAE) i de la taxa de residus, entre altres. El que suposa que l’IBI s’incrementarà en un 15% passant de 390,18 euros a 448,70 euros. Uns 58,52 euros a l’any per cada llar, segons les dades facilitades pel Govern municipal.

La mesura no agrada gens a la FAVS i així ho trasllada a la moció. A l’escrit es comença explicant que la seva queixa no és una crítica total. És per això que es deixa clar que els impostos són necessaris i que s’entén que factors com la sentència de la plusvàlua de l’IBI, la inflació o l’infrafinançament dels ajuntaments influeixen en la situació. No obstant això, es destaca que si s’ha arribat a aquest augment dels impostos, és per “una mala gestió i planificació”.

A continuació, l’entitat pregunta al consistori si s’han explorat vies alternatives “que no perjudiquin ni a la ciutadania, ni als serveis públics ni a l’economia de la ciutat”. També es fa una reflexió sobre l’equitat de la mesura, ja que consideren injust que l’augment sigui igual per a totes les butxaques i reclamen que “es tingui en compte la condició social i econòmica de l’individu”. A més a més, es demana que s’expliqui quins efectes tindrà aquest sobrecost en la ciutadania perquè es considera que fins al moment “no ha quedat clar”.

Les propostes

Com a contramesura la FAVS planteja un conjunt de 5 propostes. La primera consisteix a modificar els percentatges de l’augment dels impostos. Així doncs, es proposa l’IBI passi del 14,98% previst al 8%, que l’IAE no sobrepassi el 9% i que la Taxa de Residus passi del 16,7% al 7%. Les modificacions s’aplicarien el 2024 i a finals d’any es faria una valoració per veure’n l’impacte i fer els ajustos necessaris de cara al 2025.

La segona consisteix a què durant el 2024 els regidors de l’equip de govern realitzin una aportació inversament proporcional a compte de la seva retribució d’un 20%, 15% i 10% segons el seu càrrec i hores treballades. La FAVS considera que si “es demana que la ciutadania faci un esforç és just que els membres del consistori també el facin” i insta que tant si s’aprova com si es rebutja la moció, la proposta pugui ser adoptada per cada grup municipal.

La tercera demana que l’Ajuntament identifiqui les famílies vulnerables i els apliqui un impost proporcional als seus ingressos i condició social.

La quarta critica la incorporació de regidors a l’equip de govern quan “la mesura no és necessària per conformar majories”, el que suposa una indirecta al pacte entre el PSC-Junts. Al comunicat es valora que “s’aposti per la pluralitat i es treballi amb l’oposició”, però es reclama que aquestes accions “no impliquin cap sobrecost”.

Per últim, demanen una major transparència en les informacions i una major participació ciutadana a l’hora d’elaborar els pressupostos.

La voluntat de la FAVS és que l’Ajuntament “reflexioni” i els escolti, però com expressa Navas no són gaire optimistes amb què la moció arribi a bon port. Tot i això, i per emfatitzar l’acció, han convocat una concentració al consistori a les 19 h de la tarda.