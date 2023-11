Una incidència afecta aquest dilluns el normal funcionament del web i l’app de la T-Mobilitat, i impedeix el servei amb normalitat d’algunes de les seves funcionalitats. Segons ha informat el canal del sistema, s’està treballant en la seva progressiva restitució.

Una jornada clau

Els problemes arriben un dia abans que s’iniciï el procés cap a una implementació del nou sistema. Així, títols com la T-Usual i la T-Casual començaran a deixar enrere per sempre el cartró amb banda magnètica als punts de venda aquest dimarts.

La transició serà progressiva i els bitllets amb banda magnètica encara seran vàlids fins al 15 de gener. En principi, a partir del dia 28, quan els usuaris vulguin adquirir un nou títol ja només ho podran fer amb una targeta de cartró en què el viatger no queda registrat -excepte en la T-Usual on hi constarà el DNI del viatger perquè es tracta d’un títol personal i intransferible- o en format plàstic, en què l’usuari sí queda registrat i, per tant, podria recuperar els viatgers en cas de pèrdua o robatori.

En ambdós casos, el sistema serà ‘contact less’. Si l’usuari opta per una targeta de cartró haurà de fer un primer i únic pagament de mig euro i després podrà anar carregant-hi els viatges i si ho fa per la de plàstic, de 4,5 euros.

La T-Mobilitat es consolida

De moment, segons dades de l’Autoritat del Transport Metropolità, més de la meitat de validacions de títols integrats de l’ATM ja es fan amb la T-Mobilitat -un 50,1% dels viatges a Catalunya ja es van fer amb la nova modalitat el mes passat-. És el doble que el març, quan la T-Jove va esdevenir el primer títol a desaparèixer en format cartró.

El nombre de validacions amb el nou suport s’han disparat aquest any i van sobrepassar els 37 milions l’octubre. Més d’un milió i mig de persones ja s’han donat d’alta de la T-Mobilitat i, unes 900.000 d’elles, durant el 2023. El suport viurà aquest dimarts un nou pas important ja que la T-Usual, la T-Casual, la T-grup, la T-familiar començaran a estar només disponibles en aquesta modalitat.

La penetració de la T-Mobilitat en el conjunt dels títols integrats era del 18,2% el mes de gener d’aquest any. Des de llavors, no ha parat de pujar i ja supera el 50%, però la xifra varia significativament segons el tipus de bitllet.

Les dades a Sabadell

En els Transports Urbans de Sabadell (TUS), en dies feiners lectius, ja se superaven les 1.400 validacions diàries amb la T-Mobilitat, segons dades de l’últim balanç presentat el febrer del 2023. Això suposa el 6% de les validacions de títols integrats. En un mes, entre gener i febrer, l’increment fa ser de 1.200 validacions, en un creixement que es preveu s’estabilitzi al llarg d’aquest any.