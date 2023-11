Una de les dones més velles d’Espanya bufa espelmes a Sabadell: “I vaig cap als 111”

Festa grossa a la ciutat. L’àvia de la comarca lleonesa del Bierzo, Felicitas Esteban, coneguda popularment com “l’àvia del Bierzo”, ha fet 110 anys i ho ha celebrat recentment a Sabadell, on viu des de fa temps amb el seu fill Antonio, de 72 anys. La dona va néixer el 1913 a Sejas de Sanabria, al municipi de Manzanal de los Infantes, encara que va passar la major part de la seva vida a la comarca lleonesa del Bierzo, a la qual va arribar sent molt jove després de casar-se i traslladar-se a Sant Román de Bembibre amb el seu marit.

L’aniversari d’aquesta dona centenària va ser el 22 de novembre, però fins aquest passat dissabte no es va poder reunir a Sabadell amb la família, bona part de la qual arribada del Bierzo. La cita va servir per homenatjar la que ja és per dret propi una de les persones més ancianes d’Espanya.

Felicitas no utilitza ulleres ni bastó i només pren dues pastilles al dia, una per tranquil·litzar a les veus que la confonen per la sordesa que pateix i l’altra per regular els nivells el sucre. “No em fa mal res”, diu si li pregunten com es troba, expliquen els seus familiars sobre una figura que està tenint en les últimes hores un gran ressò mediàtic. La seva longevitat i el seu esperit vitalista no han passat desapercebuts: “I vaig cap als 111!”, avisa.