Hi ha un concepte lligat inevitablement a la cultura i l’oci castellarenc: Califòrnia. Les galeries que adopten aquest nom, ubicades al centre, han estat un motor de desenvolupament de la vila. Un emplaçament convertit en sinònim de festa i entreteniment. Avui, molts castellarencs es troben per fer una cervesa al ‘Cali’, sense saber que l’indret esdevé una espècie de llibre únic de memòria del poble.

“Històricament, ha sigut un punt neuràlgic, espai de trobada per a diferents generacions”, expliquen els vilatans amb més vivències al lloc. “Durant molts anys, hi anàvem per fer el cafè o simplement a petar la xerrada”, explica el Ramon, en una conversa que es podria viure amb gairebé qualsevol integrant d’aquella generació. Imatges com les d’aquest article reflecteixen el passat d’un local per on hi ha passat tot castellarenc amb ganes de gaudir d’una bona estona.

Des del 1979, l’emplaçament va ser l’escenari de la mítica discoteca Califòrnia de Castellar del Vallès, que va estar oberta fins al 1991. El bar de l’establiment era conegut per les partides de cartes i el billar, que entretenien els presents sense deixar de banda la música. Un record que perdura, guardat en les parets del bar actual.

Si tirem encara més enrere, segurament encara són menys els qui sabran que Califòrnia també va donar nom a un cinema, la sala més emblemàtica que hi va haver a la vila. Va existir de 1945 a 1991 i encara avui són molts els veïns que en parlen des de la nostàlgia, amb un somriure dibuixat als llavis.

Actualment, el ‘Cali’ continua sent un dels bars per excel·lència de la localitat. Al seu voltant, l’icònic estanc o les botigues que s’hi han anat ubicant han servit per donar caliu a un racó indispensable i amb un gran simbolisme en l’imaginari col·lectiu de Castellar del Vallès.