Sabadell i Girona acorden la rescissió de la cessió de Biel Farrés sense jugar cap minut

Primera baixa confirmada. El jove central Biel Farrés (21 anys) deixa la disciplina del Centre d’Esports sense haver jugat ni un minut. Aquest dimarts, el jugador s’ha acomiadat dels seus companys i personal del club després de l’acord entre el Sabadell i el Girona per rescindir la cessió pactada a l’estiu.

Sense confiança. Ni Miki Lladó primer ni Gerard Bofill després van donar l’oportunitat de debutar a Biel Farrés tot i els problemes que van afectar l’eix de la defensa entre lesions i sancions. Fins i tot, van preferir utilitzar teòrics laterals com Toni Herrero i Ricard Pujol o reubicar altres jugadors com Fran Callejón o Sander Ballero a la posició de central. Una situació molt estranya. De fet, no només no va jugar sinó que tampoc va ser convocat en alguns partits. En una roda de premsa, Bofill va admetre que Biel necessitava cobrir un procés per aterrar i adaptar-se al futbol professional.

Coincidint amb l’arribada d’Óscar Cano i davant la delicada situació de l’equip, el club ha optat per obrir la porta a Biel Farrés, que tornarà així al Girona. La curiositat és que durant l’estiu va convertir-se en un dels objectius més prioritaris de la direcció esportiva encapçalada per Jaume Milà i la seva arribada va endarrerir-se per una situació burocràtica. Ara retorna a Montilivi -abans de la seva cessió havia renovat pel club gironí- sense haver defensat la samarreta arlequinada en un partit de lliga. Sí que ho va fer, durant 45 minuts, en l’única eliminatòria del Sabadell a la Copa Catalunya davant el Lleida Esportiu (1-0).

L’operació sortida ha començat. Cal recordar que ara mateix, el Sabadell disposa d’aquesta fitxa sub ’23 i també una sènior després de la baixa de llarga daurada de Pablo Monroy. Tot apunta que en les pròximes setmanes es produiran més novetats i, de fet, la direcció esportiva, amb Carlos Rosende al capdavant, està treballant intensament per apuntalar la plantilla amb diversos reforços en el mercat d’hivern que oficialment s’obre l’1 de gener.

D’altra banda, Jon Amelibia, que va acabar amb molèsties el partit de Terol, es troba en perfectes condicions per afrontar el següent partit al camp de l’Arenteiro. En canvi, la situació de Sander continua pendent d’algunes proves per determinar si pateix alguna lesió. Va ser substituït amb problemes en un genoll.