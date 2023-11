Oriol Jara presenta ‘La conversa amb Déu’ a la Llar del Llibre

El guionista i escriptor Oriol Jara torna a La Llar del Llibre de Sabadell, aquest dimarts 28 de novembre a les 19h, per presentar el llibre La conversa amb Déu, en un acte en què estarà acompanyat del periodista i editor d’Albada Editorial Toni Piqué.

Jara ja va ser a la Llar del Llibre de Sabadell per a presentar Deu raons per creure en Déu. En aquesta nova obra, l’escriptor “posa la seva professió de guionista televisiu i radiofònic al servei del seu projecte més personal: una explicació divulgativa de les raons per les quals és raonable creure en Déu”.