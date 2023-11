Alejandro Fernández (PP): “No hi ha cap maledicció bíblica que ens impedeixi governar a Sabadell”

El Partit Popular de Sabadell inaugura seu al carrer de Sant Antoni Maria Claret, després d’anys sense oficina municipal. La portaveu del grup municipal, Cuca Santos, estrena nou local amb “il·lusió”i “ganes de treballar per Sabadell”. Ho ha fet acompanyada del president autonòmic dels populars, Alejandro Fernández, i el líder provincial i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que aplaudeixen el retorn dels populars al ple de l’Ajuntament.

Fernández ha celebrat la revifada a Sabadell: “S’especulava amb la desaparició, però s’equivocaven. Hem tornat amb força”. El líder del PP català és optimista i planteja que Santos pugui ser la propera alcaldessa de Sabadell. “No hi ha cap mena de maledicció bíblica que ens impedeixi governar a Sabadell”, ha apuntat.

“El PP està encara més obert als ciutadans, treballarem per consolidar el nostre projecte polític”, ha destacat Reyes. També ha aprofitat per dirigir-se als veïns de la ciutat: “Quan tinguin un no de l’Ajuntament, aquí us atendrem”.

El PP planeja la nova seu com un espai “obert”, “dinàmic” i que aculli les noves generacions del PP. L’acte de inauguració ha comptat amb la presència de desenes d’afiliats i assistents d’altres institucions i entitats de la ciutat.