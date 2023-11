L’Ajuntament de Castellar vol comprar Cal Gorina

Cal Gorina és un dels espais per excel·lència de Castellar del Vallès. L’edifici va quedar inutilitzat coincidint amb l’esclat de la pandèmia, després que l’associació que havia llogat durant 10 anys l’equipament del carrer Centre aturés l’activitat de l’immoble. Convertit durant anys en un punt de dinamització cultural del poble, grups municipals com l’Altraveu o Decidim havien estat actors vinculats al desenvolupament del lloc.

En aquest context, l’Ajuntament estudia ara comprar l’històric edifici, en una operació que encara no ha fructificat, segons han precisat al Diari fonts municipals. L’immoble es va utilitzar de forma comunitària durant diversos anys per part d’entitats i col·lectius com les Cooperatives de consum i Revaixella, la PAH, l’Assemblea Llibertària o el Col·lectiu Feminista Les Carnera.

Tot i no estar tancat, des de l’entitat local han emès en les últimes hores un comunicat valorant positivament la iniciativa del consistori. “El grup gestor de Cal Gorina vol expressar la seva satisfacció per la compra municipal de l’immoble de l’entitat. Arran de les restriccions del Govern durant la pandèmia i la impossibilitat de realitzar activitats culturals per a poder sufragar el lloguer, l’entitat es va veure abocada a un tancament temporal”, expressen. “Es dona continuïtat així, a les entitats que promouen els valors democràtics, ecologistes i feministes al poble”, celebren en el text.

View this post on Instagram A post shared by Cal Gorina (@calgorina)

L’associació aprofita el comunicat per a “obrir les portes a les diferents associacions de veïns i veïnes sorgides del Casc Antic, així com a totes les entitats i associacions que es vulguin unir al projecte”. A parer seu, amb la decisió “s’inicia una esperançadora oportunitat al poble de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat”, sentencien. Malgrat tot, però, la compra encara no s’ha fet efectiva i tampoc han transcendit les intencions sobre l’ús de l’espai en cas d’efectuar-se l’adquisició municipal.

La possible compra respon a la voluntat expressada en els últims mesos per part de l’equip de govern, que pretenia arrencar el mandat amb inversions en terrenys i patrimoni castellarenc. En alguns casos, es podrien destinar a la construcció d’habitatge protegit, en un model que ja s’està desenvolupant, per exemple, a l’antiga fàbrica Playtex.