La Crida retira la moció sobre l’aparcament del Complex dels Mossos i acusa ERC de “no pensar en Sabadell”

La Crida per Sabadell va decidir dilluns a la tarda, al ple de l’Ajuntament, retirar la moció per recuperar l’espai de terreny municipal que des de fa quinze anys els Mossos d’Esquadra fan servir d’aparcament. La formació considera que després de la negociació es va evidenciar que no es podria complir l’objectiu de visibilitzar “un posicionament fort i inequívoc del consistori”, avisen en un comunicat.

“En les converses amb els diferents partits, el PSC ens va demanar algun canvi on semblava intuir-se que caldria negociar encara amb Interior, però quan vam rebre la proposta d’ERC ens va semblar clar que el ple no aprovaria la moció”, argumenta la regidora Anna Lara.

Segons indiquen des de la formació anticapitalista, ERC Sabadell va traslladar un canvi a la moció “amb una petició que era més pròpia de la Generalitat que d’un partit local, on es condicionava la recuperació a canvi d’un altre terreny”, denuncien des de la Crida. “Han tingut temps més que suficient en 15 anys per buscar solucions. Els partits de Sabadell es deuen a la ciutat i a les seves necessitats, no a les necessitats de la Generalitat o del Departament d’Interior”, sentencia la portaveu.