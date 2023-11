Farrés vol fer canvis a la Policia Municipal per reforçar les franges horàries amb més queixes

Les queixes per incivisme a les nits, ja sigui per soroll o botellots, per exemple, generen diverses trucades a la Policia Municipal que no sempre són ateses amb rapidesa, tal com denuncien recurrentment diversos ciutadans. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s’ha mostrat conscient d’aquesta realitat en una atenció als mitjans prèvia a la reunió de la Junta Local de Seguretat d’aquest dijous al Teatre Principal, i ha afirmat que el Govern treballa per fer canvis i atendre el màxim nombre de peticions.

Farrés ha apuntat que hi haurà moviments a la Policia Municipal perquè “es busca reforçar les franges on tenim més concentració de trucades o demandes, sobretot tardes-nit i primeres hores del matí”. I és que, tal com ha dit, “volem que la part de civisme la puguem atendre molt millor”.

L’alcaldessa ha defensat l’actuació del cos de policia local, i ha remarcat que “en aquests moments s’està responent tot el que és urgent i crític; això està absolutament garantit”. Però també ha afegit que, quan hi ha diversos serveis a atendre, s’ha de prioritzar i “la policia prioritza el que és més urgent i allò altre queda més secundari, que no vol dir que no s’atengui”, la qual cosa es vol intentar millorar en els pròxims anys. Respecte a l’estat de la seguretat de la ciutat, Marta Farrés ha subratllat que “partim de molt bones dades i molt bona coordinació. Sabadell és una ciutat segura, però això no treu que hi hagi elements a coordinar”.

La reunió de la Junta Local de Seguretat s’ha fet de forma ordinària i ha estat la primera del mandat. Hi assisteixen cossos de seguretat i emergències com són la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i bombers. Ha estat el primer cop que hi ha participat Daniel Corral, nou cap de la Policia Municipal en substitució de Joan Antoni Quesada. A vegades hi assisteix el conseller d’Interior, però no ha estat en aquest cas.