Un total de 46 alumnes catalans han estat guardonats amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat curs 2022-2023. Els premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya.

Entre els distingits hi ha una sabadellenca. Es tracta de Laura Barrero, estudiant del Ramar 2. A banda, també hi ha dos terrassencs, dos santcugatencs i una estudiant de Cerdanyola del Vallès.

La felicitació d’Educació

La consellera d’Educació, Anna Simó, va lliurar els premis en un acte a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Simó va donar l’enhorabona als premiats i a tots els docents que els han educat, i també a les seves famílies, per la seva tasca i dedicació. “L’esforç que heu fet durant la vostra escolarització té un reconeixement. Un reconeixement compartit. Cadascuna de les vostres històries és diferent, però tenen com a punt en comú el treball i la perseverança, cosa que, estic convençuda, us portarà a l’èxit laboral i vital”, va dir.

Els premis suposen un estímul per als alumnes i alhora són una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família. Tots els alumnes guardonats, a més, van dur a terme unes proves comunes realitzades el passat 28 de juny en diferents centres educatius.

Les proves

Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquests estudis a Catalunya el curs 2022-2023 i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen un total de 791 alumnes per a les tres modalitats a concurs -la modalitat d’humanitats i ciències socials, la de ciències i tecnologia, i la d’arts-.

Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s’estructuren en tres parts. La primera consisteix en un comentari crític sobre un tema d’interès general de la realitat social, històrica o cultural. En la segona l’alumne ha d’exposar el mateix punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l’alumne en el batxillerat. I en la darrera prova cal respondre qüestions proposades sobre la matèria de modalitat que ha triat l’alumne en fer la inscripció, en funció de la modalitat de batxillerat cursada.