Derbi d’aspiracions entre CN Sabadell i Escola Pia

Superat el primer terç de competició i amb els dos equips a la zona alta. Així es presenta el primer derbi de la temporada a la Segona B de futbol sala. Separats per cinc punts, aquest dissabte (19:30h), es veuen les cares els dos sabadellencs de la categoria al Pavelló Nord.

El CN Sabadell arriba tercer classificat, assentat en zona de ‘play-off’ i després de dues victòries consecutives. Els nedadors s’estan consolidant com un dels rivals a batre i és que només han perdut un enfrontament en les 10 jornades disputades. “Estem molt contents amb la resposta de l’equip a la primera derrota de l’any i d’haver sumat aquestes dues últimes victòries. L’equip està amb confiança, però encara hi ha marge de millora. Des del primer dia hem crescut molt a nivell individual i col·lectiu”, afirma el tècnic, Pau Machado.

L’Escola Pia també està signant un gran inici. Malgrat que van perdre la darrera jornada, els de Pedro Donoso es troben setens i estan deixant clar que són un equip que no es dona per vençut fàcilment i és que gairebé tots els seus partits s’estan decidint al tram final. “Ens estem aficionant als finals frenètics i des de la banqueta a vegades ens agradaria una mica més de tranquil·litat. Al final, aquesta categoria està molt igualada i es demostra cada partit”, reflexiona Donoso. Abans de la derrota del passat dissabte, els escolapis acumulaven vuit jornades consecutives puntuant i estan a només cinc punts del ‘play-off’.

Els darrers partits han caigut del costat nedador

El Club Natació ha sortit vencedor dels duels de les dues darreres temporades (4 victòries consecutives) malgrat que abans el balanç estava molt decantat per a l’Escola Pia. Cada derbi és una història diferent i els dos equips saben que serà, com sempre, un partit especial. “Arribem en una bona dinàmica els dos equips i serà un gran partit. Durant la setmana hem intentat tractar l’enfrontament com un més, però a l’ambient ja es notava que hi ha derbi. Això també ens facilita la feina, perquè la motivació de tots és màxima”, afirma Pedro Donoso.

En la mateixa línia, Pau Machado ha afirmat que “un derbi no és un partit normal, però hem d’aconseguir que aquest clima que es genera ens beneficiï. És un duel directe de la zona alta i esperem que l’avantatge de punts ens doni una major tranquil·litat per sumar el triomf”. El duel també es viurà a les graderies. En un partit que sol ser especialment calent, ambdós tècnics saben que el suport de l’afició serà clau. “No cal dir res a la nostra gent perquè sempre venen. Solem ser més nosaltres que ells tot i jugar fora de casa”, assevera Donoso. A l’altre costat, Machado és conscient que demostraran que al Pavelló Nord es senten molt forts. “Jo sempre dic que si oferim bon joc la gent ve. De moment, la resposta està sent molt bona i aquest partit no serà diferent”. El primer derbi ja és aquí.