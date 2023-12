Golejada del CN Sabadell en el primer derbi davant l’Escola Pia

El primer derbi de la temporada és nedador. I ja en van cinc de consecutius. El CN Sabadell s’ha imposat amb claredat per 10-3 a l’Escola Pia en un duel frenètic i davant un Pavelló Nord que ha presentat un ambient immillorable. Malgrat que les primeres aproximacions han estat dels escolapis, el primer cop l’han donat els locals. Luis Garcia -recuperat ‘in extremis’ de la seva lesió- ha obert el marcador aprofitant una jugada de segon pal.

Amb el gol s’ha començat a sentir més còmode i Álex Llamas ha duplicat l’avantatge en una transició ràpida. El mateix Llamas, amb una gran jugada personal, ha regalat el tercer a Arnau Pineda. Aleshores ha arribat la reacció de l’Escola Pia i Marcel Bravo ha reduït la diferència abans que Lenny Ramos posés l’ajustat 3-2. Al tram final del primer temps, Llamas ha culminat una gran jugada col·lectiva i els escolapis han gaudit d’un tram de superioritat després que Arnau Pineda veiés la segona groga. No han pogut aprofitar els verds i s’ha arribat al descans amb el 4-2.

Després del pas per vestidors, ha sortit decidit a igualar el partit el conjunt escolapi i Pepe Font ha fet el tercer. Marcel Bravo ha tingut l’empat amb una rematada al pal i, de nou Llamas, ha frenat l’embranzida dels de Can Colapi. Aquest gol ha estat l’inici del millor tram nedador. Marc Hermosel ha fet el sisè i Luis Garcia i Álex Llamas han fregat el setè amb dues ocasions claríssimes. Jugant de cinc , no obstant això, ha arribat la sentència per a l’Escola Pia.

Luis Garcia ha completat el seu partit amb dos gols més a porta buida i, entremig, Marc Hermosel ha transformat un penal comès pel porter David Loinaz que, a més, li ha suposat la vermella directa. Alex López ha arrodonit el marcador amb el 10 a 3 definitiu i ha fet embogir la meitat nedadora del Pavelló Nord. El CN Sabadell continuarà tercer classificat i en zona de ‘play-off’ mentre que l’Escola Pia suma la segona derrota seguida i continuarà a la zona mitjana-alta de la taula.

/David Chao