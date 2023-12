El Club Natació Sabadell de vòlei supera el cuer amb comoditat (3-0)

Victòria contundent del sènior de Superlliga2 del Club Natació Sabadell contra el Cisneros Alter de Tenerife per 3-0 (25-12/25-14/25-16), en un partit on l’equip canari, cuer de la classificació, no ha posat massa dificultats a l’equip sabadellenc.

En el primer set, el joc de l’equip entrenat per Roberto Pozzato ha estat molt sòlid, destacant Gerard Rejón i Xavi Solanellas en l’apartat anotador. En el segon, el Cisneros Alter ha aconseguit mantenir el marcador igualat fins al 10-10. A partir d’aquí, tres errors consecutius dels tinerfenys han permès que els locals s’hagin distanciat en el marcador. A pesar dels dos temps morts que ha demanat l’entrenador visitant, els sabadellencs han guanyat el set per 25-14.

En el darrer set, els sabadellencs, mantenint la seva intensitat i concentració, han agafat avantatge en el marcador fins al 20-10. Els canaris han recuperat (20-14), però l’equip nedador no s’ha deixat sorprendre i ha guanyat el set per 25-16, la qual cosa li permet sumar tres punts més a la lliga. El pròxim partit serà el dimecres 6 a les 18 h contra l’UBE l’Illa Grau.