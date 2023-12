Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Entrem en una setmana marcada pels dos dies festius. Aquest dilluns, fem un repàs a un cap de setmana on els carrers s’han omplert de diverses activitats.

L’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta ha celebrat diumenge a l’avinguda de Matadepera una nova edició del seu tradicional dinar de migas. Un acte solidari que ja fa 20 anys que se celebra i que permet recollir aliments per a les famílies més necessitades del barri. Una activitat molt coneguda al nord de la ciutat i que enguany, ha reunit a 500 persones.

La plaça de La Creu Alta ha acollit diumenge la Festa de les Capacitats. Emmarcada dins la campanya ‘Som Capaços’, l’esdeveniment ha permès a les diferents entitats de l’àmbit de la discapacitat de Sabadell mostrar els seus projectes a la ciutadania. L’espai ha comptat amb la presència d’entitats de l’àmbit social com Atendis, Andi Down, Francesc Bellapart o l’escola Xaloc, entre altres.

Encara no es coneixen tots els detalls de la cavalcada de Reis del pròxim 5 de gener, però enguany hi haurà novetats. El seguici de vehicles històrics format per motos Vespa i cotxes Seat 600 no prendrà part de la cavalcada, tal com ha confirmat l’Ajuntament de Sabadell al Diari. La notícia ja la coneixen els dos clubs locals d’amants d’aquests clàssics i ha provocat una barreja de sentiments entre els seus socis.

Una filera de cotxes s’enfila des del pont de la Salut fins a la Torre de l’Aigua. A hora punta –matí o tarda–, un recorregut entre el barri del Poblenou fins a la Gran Via, que abans es podia fer en cinc minuts, ara es converteix en 25 minuts de trajecte. “La carretera de Caldes ja no és la via directa. Google Maps em desvia per Torre-romeu”, explica Rubén Navarro, president de l’associació de veïns del Poblenou.

La història de sempre. El Sabadell no ha pogut donar continuïtat al punt de Terol i ha tornat a tastar la derrota a Espiñedo sota la pluja. La notable primera part arlequinada, amb tres ocasions per avançar-se, ha estat insuficient davant l’eficàcia d’un Arenteiro en plena dinàmica positiva. La situació comença a ser ja crítica: cuers en solitari i a vuit punts de la permanència. Una cursa molt dura.