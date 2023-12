Un pessebre artesà s’alça al barri de Can Deu

Més d’una vintena de figures pintades a mà. Un poblet elaborat amb cartró i massilla. Veïns de Can Deu han elaborat un pessebre artesà de quatre metres que s’ha instal·lat al barri. El Jerónimo Frutos, Marcel Casanovas i María Crispi són els veïns artesans que han recreat el naixement de Jesús al centre cívic. L’obra que ara s’inaugura ha estat elaborada a mà durant quatre mesos pels veïns i es podrà visitar fins el 22 de gener.

L’objectiu és doble: fer llaços entre veïns i impulsar un taller de manualitats i una secció pessebrista perquè l’any vinent més veïns siguin autors del pessebre del barri. “Tothom que ho vulgui podrà participar”, apunta Juan Juárez, president de l’entitat veïnal.

Darrere del pessebre s’amaga el segell dels seus autors, però també del comerç candeuenc. Tota l’estructura està elaborada de cartró amb capses que han cedit les botigues del barri. “Les cases i les estructures del poble estan fetes amb estructures de material cent per cent reciclat”, apunta Jerónimo Frutos, un dels talleristes.

El material preferit és el cartró, perquè “dona la sensació de ser antic”. I és l’efecte que han volgut aconseguir pel pessebre. Han mesurat l’espai, dissenyat les estructures, muntat el poblet i buscar l’harmonia entre el que . En Jerónimo Frutos i la María Crispi van encarregar-se de l’estructura i els detalls. I en Marcel Casanovas, de pintar cada figura. “Hem volgut aprofitar les potencialitats de cadascú”, expliquen.

Casanovas ho fa des de fa 20 anys, allò de pintar figures. Es defineix com un aficionat: “Em té el cor robat”, admet. I ha pintat amb tota mena de detall les 25 peces – de 20 centímetres cada una– i ha dotat de personalitat les estructures que han elaborat els seus veïns. Va trigar tres setmanes a pintar els reis d’Orient. Una setmana per figura. També el naixement li va treure part del seu temps lliure. “Quan pintes, has de donar el seu temps a les figures perquè la pintura s’assequi”, explica. Però la feina ja està feta. “Estic nerviós, espero que agradi als meus veïns”, diu.