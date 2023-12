L’Astralpool CN Sabadell, cap a la ‘final’ davant el Novi Beograd

L’Astralpool CN Sabadell afronta aquest dimecres (12:30) a la Finetwork Aquàtics una autèntica final per a la seva continuïtat a la LEN Champions. El conjunt de Quim Colet necessita guanyar per a classificar-se entre els vuit millors del continent. El rival serà el doble subcampió d’Europa, Novi Beograd, que ja té el seu passi assegurat, però que encara ha de certificar el primer lloc del grup. Arriba a la cita amb moral l’Astralpool després de recuperar el segon lloc de la lliga aquest cap de setmana guanyant al CN Catalunya (11-14).

L’Astralpool es classificarà si:

Guanya durant el partit

Guanya als penals

Perd als penals i el Brescia no guanya en el temps reglamentari

Perd i el Brescia no guanya

En cas de no fer els deures, per tant, els de Quim Colet hauran de tenir un ull posat al partit entre Brescia i Steaua. Els italians es juguen el passi amb els sabadellencs mentre els romanesos ja estan eliminats, sense haver sumat cap punt en tota la fase de grups. El gran motiu per a l’optimisme és que el CNS ja sap el que és guanyar al Novi. L’Astralpool va conquerir la piscina de Belgrad fa dos mesos amb una espectacular remuntada al darrer període fins a imposar-se 10 a 12. Els serbis també voldran la seva revenja. Una ‘final’ a Can Llong.