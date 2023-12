Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La sequera continua sent un dels temes més rellevants en l’actualitat sabadellenca. Entrats en l’escenari de preemergència, analitzem les dades de pluviometria a la ciutat en els darrers anys.

La falta de pluges dels darrers temps ha esdevingut un problema amb greus conseqüències que s’han abordar avui de forma prioritària i urgent a casa nostra. Les noves mesures per l’escenari de preemergència per sequera van entrar en vigor el passat dimecres i Sabadell és un dels municipis abastits pel sistema Ter-Llobregat que es troben en aquesta fase, que el Govern català considera un pas intermedi per conscienciar la ciutadania sobre la gravetat de la situació abans d’activar el semàfor vermell i entrar en emergència.

Tota la informació per decidir si el projecte privat de la piscina d’onades SurfCity pot tirar endavant o no ja és a les mans del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat. El Govern ha demanat l’informe mediambiental que va anunciar el febrer passat que sol·licitaria per determinar finalment què farà amb aquesta proposta. Perquè l’administració catalana ho pugui determinar, s’han entregat diversos informes relacionats (un esborrany del pla urbanístic, del consum d’aigua, del consum d’energia i la fauna). Això ha fet aixecar les sospites de les entitats ecologistes.

L’Ajuntament de Sabadell recorrerà una sentència que anul·la el fraccionament del deute de 2,5 milions d’euros que l’empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus Smatsa té amb el consistori per feines facturades però no fetes.

El futbol sala sabadellenc i català està de dol per la mort del jugador Raul Jurado Calvo, de 19 anys, que pertanyia a l’equip C del CFS El Atico de la nostra ciutat. Els fets, segons expliquen des del mateix club a través de les xarxes socials, van passar en el transcurs del partit contra l’Sports Sala Santa Perpètua disputat al pavelló municipal de Sant Oleguer, el qual va quedar suspès, òbviament, després de l’incident.

S’acosta la Loteria de Nadal i les entitats i clubs aprofiten per vendre els seus números i repartir sort a Sabadell. Un d’aquests casos ha estat a l’OAR Gràcia, que ha venut participacions pel tradicional sorteig nadalenc. El club, però, ha advertit que un error d’impressió ha fet que el número de la butlleta repartit entre els compradors sigui erroni.