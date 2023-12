El Govern porta a la Generalitat la decisió sobre el futur del SurfCity

Tota la informació per decidir si el projecte privat de la piscina d’onades SurfCity pot tirar endavant o no ja és a les mans del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat. El Govern ha demanat l’informe mediambiental que va anunciar el febrer passat que sol·licitaria per determinar finalment què farà amb aquesta proposta. Perquè l’administració catalana ho pugui determinar, s’han entregat diversos informes relacionats (un esborrany del pla urbanístic, del consum d’aigua, del consum d’energia i la fauna). Això ha fet aixecar les sospites de les entitats ecologistes que ahir, en roda de premsa, van alertar que el Govern estaria tramitant aquest projecte després de mesos de silenci. La Plataforma en Defensa del riu Ripoll, l’Adenc, Amics del Ripoll i Ecologistes en Acció van advertir de l’obertura del Pla Especial per construir la piscina d’onades, la qual cosa rebutgen totalment.

Des del Govern, el regidor Eloi Cortés va subratllar ahir que “no hem iniciat cap tràmit urbanístic, el que hem fet és sol·licitar una avaluació ambiental”. No és obligatòria i, tal com va anunciar l’Ajuntament el febrer, s’ha portat la proposta a la Generalitat perquè determini si és viable. Tanmateix, es manté que es respondran les al·legacions presentades segons el que digui l’informe sol·licitat. Les entitats reclamen que ara, aquestes al·legacions, el consistori les traslladi a Acció Climàtica.

Proposta alternativa

“Que no es faci res en aquest àmbit és la millor opció per preservar la biodiversitat del riu”, manté el president de l’Adenc, Joan Carles Sallas. Les entitats ecologistes mantenen la proposta que van fer el passat mes d’abril per fer uns aiguamolls i un circuit d’atletisme en comptes de la piscina d’onades, incompatible segons les entitats amb el model de preservació de la natura que defensen. I consideren que el SurfCity és incompatible també en un moment excepcional de sequera, per la qual cosa la campanya contra la piscina d’onades també ha rebut el suport de la campanya d’On no n’hi ha no en raja.