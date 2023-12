Les cares conegudes de Sabadell a la La Marató

La Marató de 3Cat és plena de cares conegudes de Sabadell. Artistes, presentadors i productors del disc de la ciutat impulsen aquesta 32a edició, dedicada a la salut sexual i reproductiva, que se celebrarà el 17 de desembre.

Al disc de La Marató de 3Cat, que torna a estar dirigit pel sabadellenc Àngel Lacalle, hi sonen unes quantes veus d’artistes de casa. Per exemple, la de Ven’nus –sobrenom artístic de la jove Valèria Saurí– versiona Per què he plorat, del Mar i Cel de Dagoll Dagom, juntament amb els Figa Flawas. Un tema extret d’un musical interpretat per artistes emergents de l’escena urbana, amb el seu particular joc d’electrònica.

D’entre els 16 concursants del programa Eufòria que canten en el disc el tema Mil Batalles, de Buhos, evidentment hi ha les veus de Natàlia Revilla i Carlos González.

En un tema encomanadís com Llibertat, versió de l’himne de Nil Moliner, hi trobem Janna Aran, qui canta juntament amb Ignasi Terraza, Mònica Rodés Green, Sara Terraza, Julen i Ban Tokades. I, amb el permís de l’alcalde de Polinyà, cal comptar el cantant Roger Padrós com a sabadellenc. Hi interpreta balada Una història a explicar, versió de Story of my life, dels One Direction.

Aquestes seran les cares més visibles del disc, però l’àlbum no seria possible sense l’esmentat Lacalle, ni tampoc sense els productors sabadellencs, que s’han encarregat de l’enregistrament de les cançons. Hi ha els germans Xasqui i Toni Ten, Jordi Cubino i Josep Lladó. Aquest últim ha estat productor de la cançó de l’espot publicitari de La Marató.

Per altra banda, en el programa coral que 3Cat oferirà el diumenge 17 de desembre hi seran el periodista Roger Escapa i la comunicadora Xènia Casado. Tots dos es posaran al capdavant de la programació. En el cas d’Escapa, serà el punt de partida de l’edició des de Catràdio, amb El suplement.

La Marató busca conscienciar de la necessitat d’augmentar la sensibilització i de promoure la investigació, sobre la salut sexual i reproductiva. És un tema sovint tabú i invisibilitzat, que afecta sobretot les dones i els joves.