L’Astrapool CN Sabadell cau davant el Novi i haurà d’esperar un triomf de l’Steaua a Brescia

No ha pogut ser. L’Astralpool CN Sabadell ha caigut davant el Novi Beograd (7-11) i gairebé s’acomiada de la LEN Champions. Els de Quim Colet hauran d’estar pendents aquest vespre (20h), del Brescia – Steaua. Només un triomf dels romanesos a domicili, que encara no han puntuat a la fase de grups, classificaria a l’Astralpool entre els vuit millors del continent. Una missió gairebé impossible.

Amb un ambient immillorable a la Finetwork Aquàtics, l’inici no ha pogut ser millor i és que Fran Valera ha obert el marcador amb un golàs en el primer atac sabadellenc. A través d’aprofitar les jugades de superioritat, l’equip de Belgrad ha capgirat ràpidament el resultat mantenint l’avantatge fins al final de l’enfrontament. Filip Filipovic i Angelos Vlachopoulos i Álvaro Granados, en home de més, han posat l’1 a 3. Ha jugat la mateixa moneda que els serbis un Kosta Averka que ha deixat l’ajustat 2 a 3 al final del primer quart. Nikola Lukic ha retornat l’avantatge en un tram on el Novi ha gaudit de dues expulsions desaprofitades i fins i tot una jugada amb dos pals consecutius per a obrir escletxa.

L’equip serbi s’ha mostrat molt solvent

La reacció de l’Astralpool l’ha signat Alberto Barroso abans que Vlachopoulos anotés de penal. Blai Mallarach ha deixat el mínim avantatge, però Marko Radulovic ha respost ràpidament. A la darrera acció abans del descans, Valera ha enviat un llançament al pal. Amb el canvi de porteria, la precipitació als atacs sabadellencs ha permès als visitants allunyar-se en el marcador. Radomir Drasovic ha anotat de penal i Radulovic ha posat la màxima diferència del partit amb quatre gols. Quim Colet ha demanat un temps mort per a canviar la dinàmica.

Barroso ha convertit un penal i Fran Valera ha enviat una pilota al travesser en un tímid intent de reacció que Zivko Gocic ha frenat amb un temps mort. Un golàs de Vlachopoulos ha posat el 5 a 9 i encara ha tingut un llançament al pal el Novi que hagués deixat el partit sentenciat a falta dels darrers vuit minuts. Blai ha retallat i Edu Lorrio ha mantingut amb vida al Club Natació amb dues grans aturades. No obstant això, no ha pogut l’equip sabadellenc aprofitar dues exclusions i Filipovic ha castigat amb el 6 a 10. Fran Valera ha protagonitzat l’últim intent de remuntada heroica de l’Astralpool abans que Colet demanés el segon temps mort quan faltava un minut per al xiulet final. No ha aprofitat l’atac el CNS i Radulovic ha tancat el partit amb el 7 a 11 definitiu.

/Lluís Franco