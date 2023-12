Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Arribem a un dimecres marcat pel pont de la Puríssima, en què molts sabadellencs marxen a passar uns dies fora de casa. Tot i això, l’actualitat informativa no s’atura.

La Fundació Formació i Treball ha invertit 10 milions d’euros per traslladar-se en una nau de 30.000 metres quadrats al polígon Industrial Molí de la Potassa de Sabadell, a tocar del riu Ripoll. L’empresa té previst funcionar “a ple rendiment” l’estiu del 2024 i, aleshores, aconseguir arribar als 250 llocs de treball generats per a persones en itineraris d’inserció laboral. Dedicada principalment a la gestió de roba usada, la companyia social assegura que recull selectivament el 32,5% de tot el residu tèxtil gestionat a Catalunya.

La Marató de 3Cat és plena de cares conegudes de Sabadell. Artistes, presentadors i productors del disc de la ciutat impulsen aquesta 32a edició, dedicada a la salut sexual i reproductiva, que se celebrarà el 17 de desembre.

L’Ambaixador Reial és un dels personatges imprescindibles cada Nadal a Sabadell. Una figura estimada amb qui tots els infants volen passar-hi una estona per explicar les seves entremaliadures i desitjos abans de l’arribada de Ses Majestats a la ciutat, com és tradició, el 5 de gener.

Després de dècades fent-ho, les clàssiques motos Vespa i els cotxes Seat 600 no formaran part de la cavalcada de Reis. El 5 de gener del 2024 s’acabarà una tradició de la qual formaven part tant el Vespa Club Sabadell com el Club del 600 de Sabadell. L’Ajuntament, que és qui organitza la rebuda als Reis d’Orient, assegura que ha pres aquesta decisió per motius mediambientals, “per tal d’evitar les emissions que poden provocar aquests vehicles en un recorregut que va de punta a punta de la ciutat”.

Amb l’equip cuer i a 8 punts de la permanència, el tradicional dinar de Nadal del Centre d’Esports Sabadell no podia ser una festa. De fet, s’han vist cares llargues i, sobretot, de molta preocupació en les altes esferes del club en l’acte celebrat al restaurant ‘El Castellet’, un lloc mític del món arlequinat gràcies a la incombustible sòcia, Pepita Sierra, ‘Gina’.