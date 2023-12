El Club Natació masculí de vòlei suma una nova victòria davant el CV L’Illa (3-0)

Segona victòria consecutiva del sènior masculí del Club Natació Sabadell en el partit avançat de la desena jornada de Superlliga2. El conjunt nedador s’ha imposat amb autoritat al CV L’Illa per 3-0 (25-20/25-11/25-18).

L’equip de Roberto Pozzato ha fet un partit molt seriós en tot moment, davant un rival que arribava a Sabadell amb algunes baixes, entre les quals destacava la de l’exjugador del Club Natació, Joan Pullina. En el primer set, els locals ja han adquirit avantatge de sortida, però l’equip castellonenc ha recuperat fins al 8-7. A partir d’aquí, el conjunt sabadellenc ha augmentat el seu nivell d’eficàcia en l’atac i això li ha permès escapar-se en el marcador amb un 18-14. Els atacs de Gerard Rejón i els bloquejos de Lalo Amorós, han fet la resta per guanyar per 25-20.

En el segon set, s’ha passat del 5-3 al 12-3 en una ratxa de set serveis de Xavi Solanellas que han estat decisius. Malgrat els 2 temps morts demanats per l’entrenador visitant, els nedadors han continuat jugant amb molta seriositat en defensa i efectivitat en atac, la qual cosa s’ha reflectit en el marcador amb un contundent 25-11.

El CV L’Illa ha començat el tercer set dominador (4-6), però els jugadors de Pozzato no volien sorpreses i han remuntat fins al 7-7. A continuació, s’han distanciat amb un 14-9 i 18-11, que semblaven definitius. No han llançat la tovallola els visitants, que s’ha refet per ajustar el marcador (22-18), moment en què locals han tornat a prémer l’accelerador, per imposar-se per 25-18 i certificar una victòria que els consolida en la cinquena posició, a l’espera de la resta de resultats de la jornada.

D’altra banda, l’excapità del primer equip, Oto Lusic, va rebre un emotiu homenatge en la prèvia del duel de la Champions de waterpolo del Club Natació davant el Novi a Can Llong. Fa uns mesos va decidir retirar-se després de 25 anys en actiu.