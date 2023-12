Els llums de Nadal,una tradició mil·lenària

[Jordi Serrano Historiador]

Tothom sap que els llums de Nadal són una de les grans tradicions catalanes. Els historiadors de prehistòria (jo no n’estic segur perquè soc de contemporània) van trobar a les runes d’Arraona, al costat de la Salut, uns restes de vidres que, desprésde moltes investigacions, han arribat a la conclusió que s’assemblen als trobats a les excavacions entre el Tigris i l’Èufrates, a l’actual Síria. Es tracta en concret del jaciment arqueològic Tell Halula, dirigit magistralment per Miquel Molist.

No ha estat fàcil perquè els dos jaciments, la Salut i Tell Halula, difereixen uns milers d’anys. Sigui com sigui, la prestigiosa revista Arraona va publicar un estudi en què s’especificava que els vidres corresponien a… bombetes! Ja sé que deveu estar pensant: molt bé, hi havia bombetes entre el 7750aC a l’actual Síria i el 50aC de la Salut a l’actual Sabadell,però i on endo- llaven les bombetes si no s’havien inventat els endolls? Ahhha,molt llestos. Bé,tampoc és tan difícil.El que feien era enganxar-los i recobrir-los amb pell de be seca pertal de no enrampar-se. Els felicians i felicianes, és a dir, els seguidors de Sant Fèlix, o sigui, els sabadellencs i sabadellenques, que són molt tiquis-miquis, continuen pensant: si no s’havia inventat l’electricitat!

Diuen que ho va inventar Nikola Tesla i Thomas Edison entre el segle XIX i el XX. No en feu cas, això ja estava inventat als inicis del neolític, però ens ho han amagat les grans companyies transnacionals elèctriques que així emparen el seu gran secret: en sxuclen la sang sense miraments ni contemplacions. Però no ens desviem. Crec que he demostrat abastament que els llums de Nadal venen de la nit dels temps. De fet, a la Salut es va trobar un mosaic romà del déu Neptú acompanyat d’una tritonessa en un jacuzzi o potser era piscina per fer surf, no ho he pogut esbrinar. Aquesta és la raó que els ajuntaments catalans (i el felicià al capdavant) mostrin fúria gastadora.

La reacció lògica seria la de dir que potser hi ha altres necessitats que omplir de llum la nit a la ciutat i que atenent al canvi climàtic, que ens provoca l’actual sequera, el que seria lògic seria no gastar més electricitat. Però no vivim en una societat lògica, la ciutadania de tots els colors polítics i religiosos vol llums i més llums. Ho portem a l’ADN. Hi ha gent que fins i tot creu que l’actual majoria absoluta es fonamenta en la lluminària.

A més, els darrers anys s’hi ha afegit un nou concepte : l’arbre de Nadal competitiu. No pot ser un arbre qualsevol, ha de ser el més alt de Catalunya, d’Espanya i del món. L’alcalde de Vigo, un socialista que perfectament podria estar a Vox, va aconseguir el 70% de vots fent un ridícul espantós. S’hi ha afegit recentment l’alcalde de Badalona competint amb el de Vigo, i sembla que l’ha guanyat, també amb patetisme. Sembla que les properes eleccions aconseguirà el 70%dels vots. No podem decidir res, ja que ens ho impedeixen les grans multinacionals que ens controlen la vida. Llavors, l’únic racó que ens queda és tenir llum, molta llum que amagui la nostra foscor interior.