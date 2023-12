Óscar Cano: “Serà clau tenir la mentalitat de no veure cap partit com a definitiu”

Óscar Cano va debutar a la Nova Creu Alta amb victòria, trencant una de les pitjors ratxes de la història del Centre d’Esports. Després de sumar un esperpèntic ‘0 de 24’, el tècnic granadí ha fet un’4 de 9‘ per mantenir l’esperança. Un triomf que apropa una mica la salvació: ara queda a 7 punts (Unionistas i Cornellà, amb 18) després de jugar-se la 16a jornada.

“Estic molt content pels jugadors i també per la gent de la ciutat que viu el sentiment del club. Ja ho he comprovat quan vaig a dinar a un restaurant o passejo pel carrer… Moltes persones estan tristes per la situació que viu el seu Sabadell. Era molt important donar-los una alegria com aquesta”, ha explicat.

Del duel contra Unionistas, estava especialment satisfet del “control del partit que ha tingut l’equip en tot moment. No hem patit cap ocasió amb el seu joc directe i hem defensat força bé. En general, el Sabadell ha fet un partit molt complet, hem creat les millors ocasions i la victòria penso que ha estat totalment justa”.

Gran feina dels migcampistes

En la prèvia, havia subratllat la importància de tenir jugadors sobre la gespa capaços d’associar-se i passar-se bé la pilota. “Sobretot cal tenir una intencionalitat quan tens la pilota. Els tres migcampistes han fet un gran partit. Soc dels que pensen que els migcampistes en el futbol tenen la clau perquè l’equip progressi i pugui ajuntar-se en camp contrari. Això ha donat seguretat defensiva i al mateix temps, els homes d’atac han trobat millors situacions. L’equip ha tingut una gran personalitat. El més important que sobre la gespa hi hagi jugadors que es complementin bé i siguin capaços d’interactuar per superar les dificultats del rival. La premissa fonamental era jugar junts i ha sortit bé”.

Marcos Baselga va ser el nom del partit amb el seu gol. Óscar Cano va voler fer un incís: “no ho dic per quedar bé, però hem de recordar els professionals que han estat a la banqueta en el meu lloc perquè no és fàcil quan tres jugadors importants d’una plantilla són baixa, com Javi, Pablo i Marcos durant moltes jornades. Això es nota en qualsevol equip. Cal ser honestos. Marcos no estava per a tot el partit perquè surt de la lesió i el més rellevant era evitar una recaiguda. En aquesta categoria, Baselga ja sabem qui és: espai, determinació per entrar a la rematada… Ell ha entrat fresc i amb il·lusió i també s’ha pogut beneficiar de la feina de desgast dels seus companys. Ha tingut una situació i l’ha aprofitat”.

Óscar Cano no vol que ara es llencin las campanes al vol per guanyar un partit. “És un primer pas dins d’un camí amb molts bassals. El que m’agradaria introduir en la ment de tots els que volem continuar en la categoria és lel concepte de no veure cap partit com a definitiu. És una mentida. No podem obviar la realitat, que és molt complicada. Cal armar-se de molta paciència. En aquest camí hi haurà moltes alegries i també moments dolents. En aquesta muntanya russa d’emocions, els tècnics hem de transmetre el missatge a la realitat. Que les victòries no ens portin a un estat idíl·lic i les derrotes al total pessimisme. Podem estar a 8, a 7, a 6…, pot passar de tot. No podem parlar de finals quan encara no hem acabat ni la primera volta. Ens hem de gravar a foc que el Sabadell ha d’assolir la permanència en l’última jornada. Si ho aconseguim abans, serà un èxit rotund”.

En la seva estrena a la banqueta de la Nova Creu Alta, Óscar Cano va destacar el paper de l’afició. “Que un equip que va cuer posi tres mil persones en un Estadi ja és espectacular. En els últims minuts el seu paper ha sigut bàsic. És una afició molt fidel en un club que ha viscut grans moments en la seva història. Això es nota. Només els puc dir que ens deixarem la pell perquè se sentin orgullosos amb nosaltres. S’ho mereixen”.