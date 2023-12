OAR Gràcia i Toulon donen espectacle per acomiadar el 70 Aniversari gracienc

L’OAR Gràcia ha acomiadat els actes del 70 Aniversari del club amb un amistós internacional entre l’equip femení verd-i-blanc de la Divisió d’Honor Plata i el Toulon de la Primera Divisió francesa que es troba fent una estada per Catalunya. Com era de preveure, s’ha notat les diferències de dues categories com ha reflectit el contundent resultat final (32-48).

De totes maneres, ambdós equips s’han dedicat a donar espectacle als nombrosos aficionats que s’han donat cita al Boccaccio Arena. L’OAR, lògicament, no ha pogut igualar el ritme i la intensitat d’un rival acostumat a jugar a l’elit i que té jugadores molt poderoses físicament. És un club que té una lliga i dues Copes en el seu palmarès.

El percentatge d’efectivitat visitant ha estat molt elevat a la primera meitat, amb atacs molt ràpids que no podia frenar l’OAR. L’equip de Carol Carmona, però, no ha abaixat mai els braços, conscient de la seva inferioritat i a través de Janna Sobrepera al principi i Eury en el tram final, ha pogut maquillar el resultat, per arribar al descans amb un 14-24.

Festival golejador

A la represa, el Toulon, que ha mantingut la intensitat, aprofitant la qualitat de la seva banqueta, no ha afluixat. Ha estat un festival golejador, també per part de l’OAR Gràcia, que sempre té pólvora en els seus partits. En total s’han pogut veure 80 gols (32-48).

El president Salvador Gomis, que ha estat acompanyat de la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Montse Gonzàlez, a la llotja, mostrava la seva satisfacció per aquesta cloenda del 70 Aniversari: “potser no hem fet moltes coses, però estem contents amb els dos partits internacionals dels dos equips sèniors: el masculí va enfrontar-se a la selecció de l’Uruguai i ara el femení contra el Toulon. Ha estat la cirereta i s’ha pogut veure un bon espectacle”. Encara que queda lluny, Gomis ja pensa en una nova efemèride: el 75 Aniversari: “començarem a treballar amb temps per fer actes de rellevància, sobretot centrats en l’aspecte històric de l’entitat”.

FOTOS: LLUÍS FRANCO