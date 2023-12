Es disparen els robatoris de cable a Rodalies

Els robatoris de material ferroviari a les vies d’Adif s’han disparat en els darrers tres mesos. Fonts del gestor d’infraestructures ferroviàries han indicat que entre setembre i novembre d’aquest 2023 se n’han registrat 46 a tota la xarxa, la majoria relacionats amb sostraccions de cable de coure. Una delinqüència i vandalisme que han impactat en els usuaris sabadellencs i vallesans, amb afectacions en els horaris i el servei de la infraestructura de Rodalies.

On més s’han accentuat aquesta circumstància és a l’entorn de Barcelona, on s’han multiplicat per sis en relació amb el mateix període de 2022. De fet, fonts properes a Renfe han indicat que entre setembre i novembre d’aquest any s’ha comptabilitzat una quinzena de robatoris de cablejat que han causat demores en diferents línies. Dotze d’aquests fets han estat a l’R4, que connecta Sabadell amb altres punts de la comarca i Catalunya.

Si bé és cert que hi ha hagut robatoris en diversos punts de la xarxa, l’entorn de Barcelona és on aquesta activitat ha tingut una major incidència. Un dels episodis més destacats és el que va tenir lloc a Martorell el passat 31 d’octubre i que va provocar alteracions en el servei de l’R4 de durant més de tretze hores.

Per què creix?

Adif ha concretat que des de gener de 2023 s’han registrat 135 sostraccions de material ferroviari arreu de Catalunya, pràcticament el doble que durant tot el 2022, quan se’n van detectar 70. El responsable de seguretat d’Adif, Carlos Freire, explica que aquestes accions provoquen danys a la infraestructura que es tradueixen en retards en els trens. Tot plegat doncs, perjudica el servei que reben els usuaris de les línies de Rodalies.

Adif ha vinculat l’increment amb les nombroses obres que s’estan fent a la xarxa catalana, ja que la major part d’episodis tenen lloc en punts on s’està treballant i que són més accessibles. Amb tot, també ha afirmat que la situació geopolítica actual i l’encariment de preus del cablejat hi han contribuït. Entre els treballs de millora destaquen les del Corredor del Mediterrani, a Castellbisbal, al Vallès Occidental; les que es duen a terme a l’R4, entre Terrassa i Manresa, on s’està implantant el Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS), o les del desdoblament de l’R3 al Vallès Oriental.

Més seguretat i col·laboració amb els Mossos

Per intentar reduir el nombre de robatoris, Adif ha reforçat les patrulles de seguretat privada que vigilen les seves instal·lacions. Freire assenyala que també s’ha intensificat la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. De fet, ha explicat que s’han pogut diverses detencions de persones que havien robat material ferroviari.

Entre aquestes s’hi troben les de dos homes, de 31 i 42 anys, que la policia va arrestar el 7 de novembre per robar cable de coure a les vies del tren a Terrassa. A banda, el 8 de novembre els Mossos van arrestar un altre individu per sostreure cablejat a Martorell. Els agents li van trobar prop de 300 metres de material a l’interior del seu vehicle i diverses eines i útils per a tallar-lo i treure’l de les vies. L’arrestat hauria actuat amb una altra persona que va fugir.

Per territoris, la demarcació més afectada pels robatoris és la de Barcelona amb 91 sostraccions, el triple que durant tot el 2022; Tarragona ocupa la segona posició, amb 33 episodis aquest 2023, gairebé el doble que el global de l’any passat, quan se’n van registrar 17; a Lleida se n’han produït deu, les mateixes que en l’exercici anterior, i l’única província que ha registrat un descens és Girona, amb un únic episodi en contraposició amb els set de l’any passat.