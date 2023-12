“Hi ha ganes de viatjar; i ho notem”. Ho diu Sílvia Massagué, director d’oficina d’Atlàntida Travel a Sabadell, agència especialitzada en viatges a mida. El pont de la Puríssima, juntament amb les festes de Nadal i el Cap d’Any, posaran la cirereta al pastís “d’un molt bon 2023”, celebra Massagué, que puntualitza que l’any 2024 també es presenta carregat de feina a les agències de viatges.

Un desembre que no es casa amb cap destinació en concret, tot i que deixa entreveure que “hi ha ciutats estrella com Nova York o Londres que sempre agraden” o “experiències com Lapònia o els creuers fluvials pels mercats de Nadal europeus” que “per festes es venen molt”, detalla Massagué. Als antípodes d’aquests darrers destins, hi ha el Carib o les Maldives, que segons la directora de l’oficina, també pugen al podi de les més sol·licitades. “Però n’hi ha més: esquiar per Suïssa i Àustria, sortides a la Patagònia o el Japó i Marroc que es venen molt de cara a Cap d’Any i a reis”, afegeix.

Un 2023 de rècord, malgrat la pujada de preus

Les agències de viatges preveuen tancar el 2023 amb registres de “rècord”, malgrat que els preus són entre un 20 i un 25% més alts que fa un any, segons el president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Jordi Martí. Segons una enquesta de la patronal entre els seus associats, un 89% de les agències han superat les reserves de fa un any i un terç afirma estar per sobre dels registres del 2019. Pel que fa al pont de la Puríssima i Nadal, constaten un ‘boom’ de demanda.

La guerra Hamàs-Israel, es nota

“La guerra a l’Orient Mitjà ha suposat una estació de parada”, reconeix Massagué, que afegeix que “això principalment ha afectat els viatges a Egipte i Jordània”, destins que en els últims anys s’han popularitzat encara més. Segons la directora de l’oficina, els viatges a ambdues destinacions van quedar aturats per “la por d’alguns clients”. D’altres, diu Massagué, van decidir “tirar endavant perquè ja tenien moltes gestions fetes”. Les agències de viatges recorden als clients que a la part turística d’aquests països no afecta la problemàtica, que s’ubica a la frontera. Això sí, “els clients que finalment han decidit anar a Egipte o Jordània han trobat preus més baixos i menys aglomeracions turístiques”.

El turisme a Catalunya també tanca un bon pont

El turisme local no ha quedat enrere i molts sabadellencs han carregat esquis i botes de muntanya per anar a tocar neu. Les expectatives pel pont de la Puríssima s’han complert amb una ocupació turística “per sobre” del 90% a Catalunya, segons les dades provisionals que va anunciar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en una roda de premsa ahir dilluns. Una de les principals destinacions d’aquesta setmana han sigut les d’interior i muntanya amb “xifres d’ocupació molt altes” però també la capital catalana.