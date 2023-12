Imatge insòlita: Mallorca vista des del Puig de la Creu de Castellar

El cel serè de dimarts al matí va deixar una estampa privilegiada des del cim del Puig de la Creu de Castellar del Vallès. Ben d’hora al matí, passats pocs minuts de les 8h, a l’horitzó es podia veure la silueta de la Serra de Tramuntana de Mallorca, tot i estar a més de 200 quilòmetres de distància.

És una imatge tant impressionant com atípica, ja que han de coincidir diversos factors. Hi ha d’haver bona visibilitat atmosfèrica, sense una acumulació de partícules de contaminació a l’aire. En això, el vent hi va ajudar. Per a una bona visibilitat, també hi ha d’haver poca humitat. I, per altra banda, hi ajuda que les temperatures siguin baixes a la superfície.

Per tot plegat, la tardor és una bona època de l’any per a quedar meravellats amb imatges aquesta. Per cert, cada vegada serà una estampa més atípica, si els nivells de contaminació al planeta no disminueixen.