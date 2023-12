“A la família estem desesperats. Vaig cada setmana als jutjats de Sabadell. Semblo una boja, demanant ajuda perquè s’agilitzin els tràmits. Però no tenim ni data per la celebració del judici“. Són les crues paraules de Noelia Salvador, mare de Víctor Nuño, un jove castellarenc de 18 anys que va perdre la vida el passat 2020 mentre treballava a l’empresa Ferros Sabadell, al polígon industrial de la vila.

La família del jove difunt, que no s’ha aturat des del fatídic dia, va denunciar penalment la companyia per homicidi imprudent, acusant la negligència en els procediments laborals amb el jove, que feia poc temps que era al lloc de treball. Més de mil dies després del succés, el cas està estancat als jutjats de la ciutat, fent créixer l’angoixa de l’entorn de la víctima.

“Ens tracten com si el meu fill fos només un número”

En aquest escenari, Salvador assenyala la manca d’empatia i el tracte rebut en l’àmbit judicial. “No hi ha humanitat. Som només números. Al meu fill el tracten com un número d’expedient“, relata. A hores d’ara, denuncia, només ha declarat l’administrador de l’empresa. Uns entrebancs que no han aturat la seva lluita. “Hem de deixar de banda el dolor, per treure forces i que avanci d’una vegada el cas. Hem esgotat totes les vies legals per reclamar que s’actuï”, avisa.

De fet, el cas ha arribat fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on han presentat una queixa formal. I també es va demanar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Però la situació continua encallada.

Sense canvis substancials en l’últim any

“Anem totalment a cegues. En l’últim any, l’únic que ha canviat és que van perdre l’expedient del cas. Sembla de pel·lícula de mal gust, una aberració”, lamenta. Això ha endarrerit el procés, afegint frustració a la família. “Estem a l’espera que ens contestin des de Barcelona per conèixer el següent pas, però no tenim cap data ni termini fixat”, reitera.

La intenció des del començament és que s’arribi a un judici penal, després de la presentació de la demanda contra l’empresa on treballava el seu fill. L’advocat de la família, però, els ha advertit que la resolució es pot allargar més de cinc anys. “La justícia, quan és lenta, deixa de ser justa”, reivindica. “Sempre tindrem una ferida, però almenys demanem que es faci justícia”, conclou.

Una nova associació

La terrible experiència ha motivat la creació de l’Associació Víctor Nuño Salvador per formar als joves que s’incorporen al món laboral sobre riscos existents. La mare, que treballa en una empresa dedicada al sector de la seguretat laboral, alerta que moltes companyies no tenen en compte les normatives existents per prevenir accidents i garantir la seguretat dels empleats.

L’entitat, que no té ànim de lucre i es finança a partir de donacions, organitza activitats formatives al llarg de l’any també du a terme xerrades de conscienciació a escoles i instituts. Mentre l’espera s’eternitza, la seva veu serveix perquè, a pesar de la desgràcia, la mort del seu fill “no sigui en va”.