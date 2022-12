Dos anys de la mort de Víctor Nuño en un accident laboral: “Encara reclamem justícia”

Aquest mes de novembre es compleixen dos anys de la mort de Víctor Nuño. Aquest jove de Castellar del Vallès, de 18 anys, va perdre la vida en un accident laboral, a causa de diferents negligències de l’empresa on treballava des de feia només 12 dies, Ferros Sabadell, dedicada al sector del metall.

La família del jove difunt, que no s’ha aturat des de l’accident fatal, va denunciar penalment la companyia per homicidi imprudent. De moment, només un dels imputats en el cas, l’administrador de l’establiment, ha declarat als Jutjats de Sabadell. La resta d’imputats encara no han estat citats per declarar, tot i que ja fa més d’un any i mig que el cas està obert.

El judici encara no té data i la família comença a impacientar-se: “El cas encara es troba en fase d’investigació i està parat, lamentablement. El judici hauria de celebrar-se d’aquí a menys de cinc anys, però no volem esperar més. S’ha de fer justícia d’una vegada”, assevera la mare del Víctor, Noelia Salvador.



De fet, la família ha presentat una queixa formal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la lentitud en què estan portant el cas els Jutjats de Sabadell. “Ens han canviat de jutge tres cops i la cosa no avança. Sembla que només nosaltres lluitem perquè es faci justícia i suficient tenim en pair el dol d’haver perdut el Víctor”, lamenta la Noelia.

Resolució al Parlament

A més, la família del difunt ha anat més enllà i va presentar el passat mes de juny una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, a través del grup parlamentari de Ciutadans, per instar al Govern de la Generalitat a incrementar les campanyes de prevenció de riscos laborals i reforçar els recursos humans i econòmics d’Inspecció de Treball per garantir la protecció i la salut en el treball.

A més, la proposta de resolució també contemplava el desenvolupament de mesures econòmiques i socials per a les víctimes d’accidents laborals i familiars. La proposta de resolució va ser aprovada per unanimitat al Parlament. Tots els grups parlamentaris van votar-hi a favor. Ara, el Govern té fins al desembre per complir amb els punts acordats al Parlament. “Amb això volem que no tinguin lloc més casos com el del Víctor”, afirma Salvador.

La família també ha creat l’Associació Víctor Nuño Salvador per formar als joves que s’incorporen al món laboral sobre riscos laborals. L’entitat, que no té ànim de lucre i es financia a partir de donacions, organitza activitats formatives al llarg de l’any i des d’aquest mes també du a terme xerrades de conscienciació a escoles i instituts.

“No es mor qui no s’oblida. Per nosaltres, el Víctor sempre està present i farem que la seva mort no hagi estat en va”, conclou la mare del jove difunt.