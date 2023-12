El pop de Berta Clapés surt de l’habitació

De l’habitació, a la CavaUrpí. La cantautora de 23 anys Berta Clapés presenta aquest divendres a la sala cultural el seu primer projecte musical, Songs from my bedroom, un àlbum que recull cançons dolces i sensibles que ha compost en els últims 5 anys, tal com indica el títol, a la seva habitació.

Aquest fet que marca l’atmosfera del disc: “El que va inspirar el concepte d’aquest projecte van ser les hores passades a la meva habitació escrivint, assajant i gravant. D’alguna manera volia que l’EP mantingués aquesta essència íntima des d’on s’havia creat, fer el pas de treure la música des de la meva habitació al món”, diu Clapés, que beu d’influències musicals com Taylor Swift, Ed Sheeran o Nina Nesbitt.

És per les referències amb qui s’emmiralla que les seves lletres són en anglès. Totes expliquen històries. “Per mi, la narrativa és una de les coses més importants d’una cançó”, assegura la cantant sabadellenca.

Clapés defensa que en un estudi casolà es pot fer música i es pot fer bé, “que soni professional”, reivindica. De fet, defineix el seu estil com a “bedroom-pop”. Les noves eines digitals democratitzen la producció musical. “Tothom pot fer música, sense tenir la necessitat de tenir molts diners”, afegeix.

El seu somni és dedicar-se a la música. Per això té molt present que Ed Sheeran proposa que tothom qui tingui ganes de cantar es llanci a la piscina.