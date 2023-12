L’Astralpool CN Sabadell femení, nomenat l’equip més exitós de l’esport català

L’Astralpool CN Sabadell femení ha estat guardonat com a l’equip que ha donat més èxits a l’esport català per a la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) i el Diari Sport. Les sabadellenques han vist recompensat el seu gran 2023 imposant-se al Barça femení i al CPA Olot en la votació del jurat d’experts. L’acte i l’entrega del premi es farà a la gala de la 27a Festa de l’Esport Català el dia 6 de febrer a Barcelona.

Entre els èxits que ha acumulat l’Astralpool per a rebre el reconeixement hi destaca la sisena Champions assolida a l’abril davant el Mataró. Les de David Palma, a més, han guanyat la Copa de la Reina, la Lliga, la Supercopa d’Espanya i la d’Europa en un 2023 immaculat. Malgrat que estava nominat, Palma no ha aconseguit la distinció com a millor entrenador en detriment de Pep Guardiola.

També hi ha hagut accent sabadellenc al premi a l’esportista femenina amb més projecció i és que ha guanyat la corredora de la JAS, Sofia Santacreu, de forma compartida amb la golfista Anna Cañadó. La resta de guardons han estat per a Jordi Xammar i Aitana Bonmatí, com a millors esportistes; Lamine Yamal, com a esportista masculí amb més projecció; Clàudia Pons, com a millor entrenadora; Marc Gasol, com a esportista llegendari en un premi que també optava a guanyar Ona Carbonell, i Berta Alomà a l’esperit esportiu.