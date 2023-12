El filial del CE Sabadell salva un punt i acabarà l’any líder

El filial del CE Sabadell acabarà un gran 2023 com a líder de la Lliga Elit. Els arlequinats han empatat sobre la botzina en la visita de la Guineueta a Olímpia (1-1). El conjunt de Conrad Garcia ha volgut ser dominador des de l’inici davant un rival ben plantat a camp propi. La primera ocasió, de fet, l’ha signat el conjunt visitant amb un xut desviat de Javi Comas.

Amb el pas dels minuts, el Centre d’Esports s’ha començat a aproximar a l’àrea rival, especialment per la banda esquerra de Pablo López, però sense generar arribades clares. La millor del primer temps ha estat per al conjunt barceloní en un servei de cantonada rematat per Javi Carmona que Iván Bustamante ha tret sota pals. Abans del descans, la ‘Guine’ ha imposat el seu joc i el ritme ha estat baix.

No obstant això, el pas per vestidors ha esperonat a l’equip arlequinat que ha fregat el primer a través de Valter Pereira, amb una rematada aturada pel porter, i de Bustamante, amb un xut creuat que no ha trobat porteria en la més clara dels sabadellencs. Ha perdonat i ho ha pagat el conjunt de Conrad Garcia que ha vist com els visitants s’avançaven en una jugada d’estratègia culminada per Cristian Gómez.

Reacció final

Amb un bloc baix i la intensitat i força que li ha donat el gol, la Guineueta ha frenat els intents arlequinats que només han tingut opció d’igualar en un parell de rematades d’Albert Garcia aturades pel porter visitant. També ha pogut duplicar el conjunt visitant en una contra que ha salvat Nico Pereira a l’u contra u amb Alex Pompidó. Ja al descompte, quan tot semblava decidit, Iván Bustamante s’ha inventat una gran jugada personal i, després de superar diversos rivals, ha batut al porter Raúl López amb un xut creuat salvant un punt per a mantenir-se al capdavant de la Lliga Elit a l’aturada nadalenca. El filial s’enfrontarà al segon classificat, l’Europa ‘B’, a la tornada de la competició a mitjans de gener.

/David Chao