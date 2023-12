Les cares de La Marató

Cada any La Marató ens deixa grans moments i mostres solidàries. Durant tot el dia Sabadell s’omple d’activitats, però perquè tot funcioni correctament hi ha un element que és imprescindible. Aquests són els voluntaris. I és que arreu de la ciutat centenars de persones col·laboren en la jornada d’una manera altruista. Per conèixer la seva experiència i valoracions hem volgut parlar amb alguns d’ells.

“Participar en La Marató sempre és maco. Hi ha anys que la temàtica se’t fa més propera i altres no tant, però el fet de col·laborar forma part de la nostra associació i ens omple d’orgull. Nosaltres som un col·lectiu sense ànim de lucre i ens sentim molt properes amb els valors de La Marató amb qui ja fa 19 anys que participem i en cada edició ho fem amb la mateixa il·lusió i compromís de sempre”, Lourdes Segura i Montse Pinar, presidenta i secretària de l’Associació de Puntaires Ribot i Serra.

“Amb la nostra petita aportació aconseguim un gran benefici, per nosaltres això és molt maco i important. Tant professors com alumnes hem estat diverses setmanes preparant i pensant els actes, per tant, veure com la gent respon i participa ens fa molt feliços. Realitzar actes com aquests és molt important perquè ens ajuda a transmetre els valors de la solidaritat i també ens demostra que encara hi ha qui s’esforça per fer el món i la societat una mica millors”, Pere Farrés i Jazael Pla de l’escola Xaloc.

“Els infants que han participat han estat molt contents de poder ajudar. De fet, un dels principals objectius era vincular els valors de l’esforç i la solidaritat, crec que ho hem aconseguit. Actes com els de La Marató són molt importants perquè ens recorden que amb el treball col·lectiu i les petites aportacions, d’uns i altres, podem aconseguir grans coses”, Marta Mujal, presidenta l’AFA del Col·legi Tarrés.

” Jo vaig començar a preparar la cursa de La Marató ara fa dos anys i m’ocupo de coordinar el voluntariat, aconseguir patrocinadors i preparar els permisos. Per nosaltres és molt important col·laborar perquè pensem que les causes solidàries són importants per ajudar a la gent que ho necessita. A més a més, la jornada també ens permet per ensenyar valors als infants i penso que és un gest molt maco que estaria bé que potenciéssim més”, David Aragón voluntari a l’Escola Bertran.

“Una forma de què els nostres fills s’involucrin en la societat és que vegin que com a pares també participem, és una feinada prèvia, però al final és gratificant i ens demostra que si tots col·laborem podem fer una gran festa. Jo vaig començar a fer voluntariat als Jocs Paralímpics de Barcelona 92, així que per mi participar en actes com aquest és molt important i penso que sempre s’ha de poder trobar temps per fer el bé comú”, Mònica Milán, AFA de l’escola Miquel Martí i Pol.