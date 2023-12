Un nou Mercat de Campoamor fruit de la mobilització

[Joan Mena Portaveu de Sabadell En Comú Podem]

En Comú Podem, el govern de Sabadell i les entitats del sector Sud de la ciutat hem firmat un acord històric per reformular el Mercat de Campoamor. L’abril del 2019, en plena campanya electoral, la llavors candidata del PSC Marta Farrés va presentar una proposta d’enderroc del Mercat de Campoamor per ubicar-hi, entre altres equipaments, més pisos. Afortunadament, hem sigut capaços de redreçar aquest projecte que no suposava ni una transformació ni una nova oportunitat per als barris de Campoamor i Espronceda.

Aquesta setmana, definitivament, hem tancat un acord que implica mantenir els usos comercials de l’equipament del mercat, convertir-lo en un centre de dinamització del barri i ubicar-hi un espai relacional de convivència comunitària. Un projecte innovador i atractiu per als barris del sud. Segurament, no s’hauria reconduït la situació cap a un projecte de clara millora com el que hem presentat sense les més de sis mil signatures que ha recollit amb una feina intensa de carrer la Plataforma de Veïns pel Mercat de Campoamor. Vull, per tant, cal començar agraint la resistència de les últimes paradistes, l’Aurora i la Montse, que s’han mantingut al Mercat fins i tot quan semblava que ningú creia en aquest equipament i també a la mobilització que ha fet possible mantenir els usos del Mercat.

La Platafor- ma de Veïns pel Mercat de Campoamor i la Taula del Mercat, conformada per diferents entitats veïnals del districte 6, han treballat de valent una proposta que avui resol les principals reivindicacions que tenia el veïnat del sud. També, tot i les dis- crepàncies profundes que tenim amb el govern de Marta Farrés —en temes clau com el SurfCity, el Quart Cinturó o l’increment lineal d’impostos del 15%—, hem evidenciat la capacitat de posar-nos d’acord i fer la política útil al servei de la ciutadania que és en el que creiem en Sabadell En Comú Podem.

La proposta que plantegem té tres potes clares i una premissa: buscar una fórmula de finançament que el faci viable econòmicament amb una licitació de la concessió que assumeixi el preu de la inversió. La primera pota i fonamental és mantenir els usos comercials del Mercat en un edifici totalment nou en sintonia amb l’entorn central i fer que allà on només existeixen dues parades hi pugui haver més de 200m2 destinats a paradistes i comerç de proximitat. La segona, ubicar-hi un supermercat, que era una de les mancances principals que reclamava el veïnat perquè és una zona on viu molta gent gran i s’han de desplaçar a la Creu de Barberà per garantir aquest servei. I, finalment, dedicar un espai també ampli, de més de 500m2, per tenir un centre de dinamització i convivència comunitària que pugui ser gestionat per les entitats del barri i serveixi com a nucli per estimular la vida als barris. La definició d’aquest espai ha sigut fruit d’una intensa relació entre les entitats de la Taula del Mercat que han pogut dir-hi la seva i reivindicar allò que necessitaven els barris del sud. Gràcies a la feina i l’entesa de les entitats del sud, l’acord ha sigut possible.

En definitiva, el nou Mercat de Campoamor serà un equipament nou que donarà centralitat a aquest àmbit, amb comerç de proximitat i serveis per als veïns de Campoamor i Espronceda i amb un espai que vol esdevenir punt de trobada de desenvolupament comunitari. Aquest acord posa els barris de Campoamor i Espronceda en primera línia de l’interès general de la ciutat. Això sí, des de Sabadell En Comú Podem continuarem vigilants perquè es compleixin tots i cadascun dels acords als quals hem arribat en aquest projecte. S’ha demostrat una vegada més que la mobilització dona fruits reals i que l’entesa política i so- cial millora els projectes que venen per transformar els nostres barris.