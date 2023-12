FOTOS | Més de set dècades de pessebres a Castellar

L’època nadalenca arriba lligada a tradicions que perduren i es consoliden en el calendari com una cita ineludible cada any. Una d’aquestes és l’exposició de pessebres a Castellar del Vallès, que enguany arriba a la seva 73a edició. La mostra, que es pot pot visitar al local del Grup Pessebrista de Castellar -entitat organitzadora-, se centra enguany en els mites i les llegendes com a fil conductor.

L’exposició de pessebres de la Capella -al carrer del Doctor Pujol-, que es podrà visitar fins al pròxim 4 de febrer del 2024, compta amb un gran reconeixement, amb més de set dècades a l’esquena. Aquest 2023, amb motiu de la celebració dels 800 anys de la tradició de representar el naixement de Jesús mitjançant el pessebre, també es dediquen dos diorames a aquesta efemèride.

Així, l’exposició de la planta baixa compta amb 20 diorames, 14 dels quals estan instal·lats a l’interior de la sala. A més, un diorama dona la benvinguda als visitants al pati exterior. Aquest està construït per l’Escola de Pessebre, amb figures de grans dimensions que pessebristes de l’entitat han restaurat de pintura i que han estat donades a l’entitat per en Pere Costa. Completen l’exposició 5 vitrines, una més que l’any passat, que és d’un format més gran. Entre els autors, hi ha el sabadellenc Francesc Fayos, una de les figures més reconegudes en el món dels pessebres a casa nostra.

Diferents plantes

La visita permet fer un recorregut per gaudir de diferents propostes, amb estampes úniques. Ja al primer pis del local del Grup Pessebrista de Castellar hi ha una exposició monogràfica de gairebé tots els pessebres que s’han pujat a la Castellassa de Can Torras durant els últims 57 anys. La mostra es fa amb la col·laboració del Centre Excursionista de Castellar, que durant tots aquests anys els ha anat guardant al seu local.

Els visitants, que l’any passat van fregar els 10.000 durant les setmanes d’obertura, poden observar detingudament aquestes petites joies d’estils molt variats, una part important de les quals han estat construïdes per pessebristes del Grup Pessebrista de Castellar vinculats amb el CEC, com en Josep Llinares, que va ser l’impulsor de la iniciativa, Joan Muntada i Albert Antonell.

La mostra es complementa amb un audiovisual sobre la commemoració dels 50 anys de la primera pujada del pessebre, i amb uns panells informatius que exposen un recull de fotografies i una descripció detallada de tota la història d’aquest clàssic de les festes de Nadal a Castellar del Vallès.