L’actor Pep Ambròs es retroba doblement: amb el Teatre Lliure, que considera casa seva i que estima, i amb Federico García Lorca, que va interpretar quan es formava a l’Institut del Teatre i a qui descriu com un dels autors de la seva vida. El sabadellenc interpreta el coprotagonista de Yerma, el drama rural amb què el poeta andalús fa “una oda a la fertilitat i a la vida explicant el cas d’una parella infertil”, assenyalaAmbròs.

L’actor encarna Juan, el marit de Yerma, tots dos víctimes de la rumorologia del poble perquè no poden tenir fills: “Es desencadenen un seguit de rumors relacionats amb la sexualitat, la masculinitat, la fidelitat… Embruten la situació i la relació”, enumera. L’obra, de 1934, desplega “la poètica meravellosa de Lorca”, afegeix. La camperola de la història està representada per María Hervás.

Yerma s’estrena aquest dijous i es podrà veure a la Sala Fabià Puigserver del Lliure fins al 4 de gener. Ambròs procura fer un parell d’espectacles teatrals per anys, sempre que la seva brillant carrera audiovisual l’hi permet. En els darrers mesos, ha aparegut a El cuerpo en llamas i Who is Erin Carter?, per exemple, i el 2024 estrenarà Three Island , on apareix Sam Riley. Però tenia ganes de teatre, de Lorca i del Teatre Lliure. I també de La Calòrica, ja que farà algunes funcions d’Els Ocells i de Feísima enfermedad y muy triste muerte de la Reina Isabel I.