Promoure l’esport femení, incentivant, alhora, els bons hàbits de la població infantil i jove. Dos dels principals objectius d’Esportcat-Generalitat de Catalunya que conflueixen en un sol esdeveniment. Això és ‘Totesport. Entre totes, JOC!’, l’espai lúdic esportiu que viurà la segona edició del 2 al 5 de gener a l’INEFC de Barcelona.

Accions diferents, amb llenguatges i recursos adaptats al públic objectiu, i sempre pensant en canviar imaginaris i trencar estereotips. Això és la legislatura de l’esport femení, un repte de tot el Govern per donar visibilitat a les dones en l’esport i generar-ne referents. Actes rellevants com ‘Entre totes, tot’, a Tarragona, amb 4.000 persones empoderant aquest àmbit; el congrés ‘La igualtat en joc’, celebrat amb èxit a l’Inefc, o l’exposició ‘Jugo com una nena’, al Palau Robert, que l’estiu passat van veure més de 51.000 persones per reivindicar l’esport femení i obrir noves mirades, son alguns exemples d’aquest compromís per la igualtat d’oportunitats en l’esport.

Ara, torna amb força a l’INEFC l’espai Totesport, després de reunir l’any passat 10.000 persones, nens i nenes amb les seves famílies. Un certamen que dona a conèixer noves disciplines i fomenta la pràctica de l’esport a través d’una nova mirada de la mà de les esportistes referents del país.

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula Paretas, destaca que “ens trobem en la legislatura de l’esport femení i amb el Totesport volem visualitzar-lo, que tothom el conegui, especialment els més petits”. “Tindran molts racons per descobrir i practicar esports diferents gràcies a dones esportistes i referents del país que seran les protagonistes”, afegeix.

La Secretaria General de l’Activitat Física i l’Esport lidera un espai que vol continuar creixent i consolidar-se “per ajudar a fer visible l’esport femení, generar noves mirades i crear noves ídols”, subratllat la secretària general, per qui l’activitat mostrarà que “Catalunya és un país molt ric en modalitats esportives, que hem de projectar”. Alhora posa en relleu el paper dels “clubs, que són el secret de l’èxit del sistema esportiu del país”.

Les ambaixadores, unes referents

Les ambaixadores de la segona edició de l’espai lúdic esportiu tornen a ser d’alt nivell: Laura Heredia, atleta de pentatló amb plaça per als Jocs Olímpics de París 2024; Lorena Medina, gimnasta, campiona de Catalunya absoluta i quarta classificada a la Copa del Món 2023; Anna Cruz, basquetbolista jugadora del Barça CBS, or a l’Europeu de 2019 i primera jugadora catalana en ser campiona de la lliga nord-americana WNBA, i Irene González, waterpolista de la Divisió d’Honor femenina amb el CN Sabadell i olímpica a Tòquio 2020.

Heredia explica que “formar part del projecte és un orgull i una oportunitat per donar a conèixer el pentatló entre els nens i nenes”, mentre que Irene González assegura que “Totesport ens permetrà donar a conèixer un esport que encara és molt desconegut. Serà un gran aparador en què podrem estar al costat d’infants i joves i despertar-los la curiositat”. Per la seva part, Lorena Medina reconeix que “la gimnàstica permet adquirir valors com la perseverança i l’esforç i ens ensenya que cal lluitar per allò que volem. Poder-ho explicar als nens i nenes de manera directa és un privilegi”.

Finalment, Anna Cruz apunta la “importància de donar a conèixer noves referents i fer visible l’esport femení més enllà dels èxits actuals. Hem vingut per quedar-nos i hem de persistir perquè es continuï parlant i donant cobertura a l’esport femení”. Les entrades són gratuïtes i es poden descarregar a través de la pàgina web entretotesjoc.cat. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web o bé als perfils de les xarxes socials (@entretotesjoc).

Una vintena d’esports en 20.000 m²

La segona edició de Totesport oferirà a infants i joves més de 20.000 metres quadrats d’espai, amb l’oportunitat de practicar una vintena d’esports i un 20% més d’activitats que en la primera edició. Més enllà dels dos pavellons interiors, enguany s’amplia la part exterior, la qual funcionarà com una tercera àrea en què es podrà jugar i experimentar. Aquest any es podrà practicar atletisme, ciclisme, skate, vòlei, hoquei, descobrir les regles d’esports com el softbol, l’esgrima, l’escalada o el futbol americà, o bé jugar a rugbi, futbol sala, bàsquet i handbol, entre altres propostes.

En paral·lel, s’estrenarà un nou entorn de realitat virtual per ensenyar noves maneres de practicar esport, l’espai d’exhibició comptarà amb una graderia i es potenciaran les entrevistes en què les esportistes d’elit explicaran la seva experiència i compartiran una estona amb infants i joves.