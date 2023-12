La Salut celebra la tradicional missa del Gall

Com cada any, a més de sopar en família i gaudir dels torrons i les neules, les comunitats catòliques de la ciutat han celebrat Nadal assistint a la missa del Gall. Tot i que, tradicionalment, aquesta eucaristia s’oficia a la mitjanit del 24 de desembre –amb la idea de començar el dia 25 en pregària– cada cop són més les parròquies que avancen les celebracions per facilitar que els feligresos passin la nit de Nadal a casa.

Un d’aquests casos és el de La Salut, on la missa ha començat a les 21 h. Entre pregàries, cants i missatges de pau i fraternitat els feligresos han celebrat el naixement de Jesús amb gran solemnitat i harmonia.

Fotos David Chao