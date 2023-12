Sabadell s’enduu dos cinquens premis de la loteria de Nadal

Sabadell s’ha endut dos cinquens premi de la rifa de Nadal. El número premiat ha estat el 86007 i ha estat venut a la carretera de Prats, 179 i el 57421, repartits a via Massagué, 44.

“És el primer premi de Nadal que venem, estem molt il·lusionats”, han explicat des de l’administració de carretera de Prats. Han venut un dècim del 86007 a través d’Internet, de l’aplicació TuLotero. Al llarg del 2022, a aquesta administració de la Creu Alta han venut 456.847 euros en premis.

També al Centre s’ha venut un únic dècim del 57421. L’Ariadna Barrull, des de via Massagué, explica que no és el primer cop que venen un número gran: la seva àvia, la fundadora de l’administració, va repartir el Gordo l’any 1969. Mil milions de pessetes. “Ho hem rebut amb il·lusió, al principi no ens ho crèiem”, explica.

Els dos premis que han caigut a Sabadell estan dotats amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. També ha estat premiat el número del Diari de Sabadell, 28910, amb cent euros el dècim i mil la sèrie.

La rifa de Nadal repartirà 2.590 milions d’euros en premis aquest divendres a partir de les 9.00 hores, 70 més que fa un any. Enguany, l’emissió del sorteig és de 3.700 milions d’euros, dels que un 70% es reparteixen en premis.

El primer premi, la grossa de Nadal, repartirà 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim; el segon premi serà de 1.250.000 per sèrie, 125.000 al dècim, i el tercer repartirà 500.000 euros a la sèrie, 50.000 al dècim. A més, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie, 20.000 al dècim, i vuit cinquens, de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.