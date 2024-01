L’atleta Carme Valero, en estat crític després de patir un vessament cerebral

La Federació Espanyola d’atletisme, a través d’una nota a les xarxes socials, ha comunicat que l’atleta Carme Valero va patir un vessament cerebral abans d’acabar el 2023 i el seu estat de salut és molt greu. Després de diversos dies en coma, a les últimes hores ha estat desconnectada, però el seu cor, especifica la nota, continua bategant. Per exprés desig de la família, es demana “prudència” en aquests moments tan delicats.

Carme Valero va ser nominada millor atleta del segle XX, un resum perfecte a la seva sensacional trajectòria en el món de l’esport. Però també és quelcom més que la guanyadora de dos títols mundials de cros o la primera dona que va participar en uns Jocs Olímpics. Es considera plenament sabadellenca, tot i que va néixer a Terol, a Castelserás, gairebé per casualitat. En una entrevista al Diari de Sabadell explicava que “allà hi tinc família. La meva mare embarassada va anar-hi per visitar la meva germana que estava malalta i vaig néixer jo”. Després, els seus pares es van traslladar per feina a Montflorit i a Cerdanyola i definitivament a Sabadell. “Sense el seu suport hauria estat impossible la meva carrera atlètica”, subratllava sempre.

El seu segon pare, esportiu en aquest cas, va ser Pep Molins, qui ens va deixar fa uns mesos. Amb 13 anys la va reclutar per a la Joventut Atlètica Sabadell (JAS).

Dos títols mundials

La seva trajectòria seria meteòrica, culminant amb els títols mundials de Chepstow i Düsselford amb només 21 i 22 anys. El ressò mediàtic d’aquells èxits va ser espectacular i la Carme va desplaçar l’esport rei a les primeres pàgines d’una revista tan futbolística com Don Balón. Ella també ho va aprofitar per defensar l’esport femení en uns temps molt complicats. Va protagonitzar durs enfrontaments amb la Federació Espanyola.

La seva espina clavada van ser els Jocs de Mont-real: “Tenia opcions de medalla, però la maniobra d’una atleta alemanya a la recta final em va deixar fora”, lamentava en la citada entrevista.

Va començar a treballar, molt joveneta, a la botiga de Josep Molins a la Rambla. Després ha estat més de 40 anys al món de la banca i ha viscut l’esport des de l’altra banda a la Federació Espanyola amb Odriozola i el Club Natació amb Claudi Martí. També és una de les esportistes més valorades a la Festa de l’Esport Sabadellenc, una de les poques que ha guanyat el màxim guardó en quatre ocasions: 1973, 1975, 1976 i 1977.