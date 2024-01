L’Ajuntament té prevista una Cavalcada més reduïda en cas de pluja

A poques hores per la Cavalcada de Reis d’aquest 2024 tothom està pendent del cel. La previsió de pluges intenses tenen en alerta a l’Ajuntament i aquest ja té preparat un pla alternatiu. Segons ha informat aquest mateix migdia el consistori, el format en cas de pluja consistirà en una comitiva més reduïda i no hi haurà llançament de caramels. A hores d’ara, però, és només una opció provisional. D’aquesta manera, i si la pluja no obliga al canvi de plans, tant els horaris i la ruta de la Cavalcada seran els mateixos que ja es van anunciar.

