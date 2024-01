Rei negre per un dia

[Ramon Escapa]

Són molts els ajuntaments catalans que ja fa uns anys i amb bona lògica han optat per deixar de pintar el Baltasar de negre per substituir-lo per un rei negre original.

Per aquest motiu, els responsables de les comparses acudeixen a associacions africanes o d’inserció i ajuda i suport a immigrants per ocupar les places del rei Baltasar i els seus patges.

No és el moment de ser crític amb la qüestió però sí per pensar-hi.

El que no sabem és que en la majoria dels casos l’anècdota té molt de recorregut per rumiar i fer canviar la manera de pensar.

Són casos reals que es repeteixen a diferents ciutats.

L’Amadou, un jove i fornit Senegalès, pertany a una d’aquestes entitats on hi troba escalf, suport i ajuda per a un futur millor. La nit del 5 de gener serà rei, protagonista, ben engalanat per ser aclamat per petits i grans al llarg de la tan esperada rua als nostres pobles i ciutats. Serà Rei i esperança pels petits.

L’Amadou viurà un petit somni, tindrà una bona feina per un dia, per a ell ben pagada (per a un sensepapers) i fins i tot el faran sentir gran, segurament important, poderós.

Però el dia abans i l’endemà tot continuarà igual, amb el seu carretó recollint ferralla, sent ignorat, invisible i sense reconeixement per a una feina digna.

Dormirà en un llit dur. I amb els seus companys, també arribats en pastera, discutiran sobre el Barça o Madrid i explicaran a les mares per WhatsApp la versió que més els convé, que tenen una bona feina de rei i que la gent els adora.

Espero que també ploreu com jo en llegir aquestes paraules, de la sort i la desgràcia que tenim.

Una llàgrima per la meva sort de ser blanc i l’altra per la mala sort de l’Amadou de ser negre.

Tots som persones i no tenim els mateixos drets.

A mi em fa vergonya.

Algun dia espero que els nostres governants es tornin més sensibles i que tots puguem ser persones sense necessitat de ser reis.