El Nadal atrau unes 160.000 persones a Sabadell

Unes 160.000 persones han participat aquest any en les activitats de Nadal que s’han organitzat a Sabadell. Segons han detallat fonts de l’Ajuntament, això suposa un increment de 10.000 persones respecte al Nadal 2022-2023.

El gran èxit de la proposta local ha estat l’espectacle musical ‘Somriu al Nadal‘, amb segell cent per cent local i amb producció musical de Xasqui Ten, que ha omplert les 475 localitats en els 54 passis que s’han fet de manera gratuïta a la plaça Doctor Robert.

A aquests cal sumar-hi els espectadors que l’han vist des de fora del recinte i els que han assistit a l’obertura de finestres del Calendari d’Advent, que donat a què es tractava d’un acte obert no es pot quantificar.

Les xifres confirmen la bona resposta a l’aposta local per les activitats de Nadal, que enguany ha comptat amb propostes repartides a tots els barris de la ciutat, com ara festes als barris amb el Llaminer, l’encesa d’arbres o els tallers.

El trenet que ha permès viatjar de nord a sud i a la inversa també ha copsat gran part de l’interès, així com el trenet del Parc Catalunya o la Caseta del Llaminer, on els més menuts es podien fer fotos amb els personatges del Calendari d’Advent i l’espectacle ‘Somriu al Nadal’.

En les xifres de participació no s’hi computen els assistents a la Cavalcada de Reis, que enguany es va dissoldre com a tal per la pluja a mig recorregut per agrupar Ses Majestats en una sola carrossa coberta i fer la totalitat del traçat previst.