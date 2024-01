Nou rècord en denúncies per violència masclista a Sabadell

La majoria acudeix als jutjatsdesprés de rebre una agressió que els hi deixa lesions lleus. També és habitual que les dones interposin denúncies per delictes contra la seva llibertat, integritat moral i intimitat. O pel trencament de penes i condemnes.

Els jutjats de Sabadell tornen a marcar un nou rècord en denúncies de gènere amb 255 casos a seu judicial en el tercer trimestre del 2023. Una xifra que ha anat in crescendo trimestre a trimestre. Mai abans s’havia arribat a superar les 250 denúncies a la seu judicial de Sabadell, segons les dades recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Si la tendència es manté, el 2023 haurà tancat com l’any amb més denúncies per violència contra les dones des que hi ha registres. I és que, amb un protocol més definit, les violències de gènere cada cop es passen menys per alt. En total, s’han detectat 288 delictes contra les dones en aquest període. Ni a Sabadell ni a comarca s’ha hagut de lamentar cap homicidi ni casos de violència habitual.

Ara bé, denunciar no és fàcil per les víctimes: per cada cent denúncies presentades, 30,6 dones s’acullen al seu dret a no declarar. Aquesta ràtio és superior a la del conjunt del Vallès (14,5), Catalunya (12,9), a la de la província de Barcelona (12) i a la d’Espanya (9,8).

En la majoria dels casos, però, són elles les que van a la policia a delatar el seu agressor (84,3%). Però també els jutjats han rebut 40 part de lesions que han delatat casos de violència masclista (15,7%). De fet, a la nostra ciutat és on més denúncies s’han tramitat el tercer trimestre de 2023, segons l’informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per davant de Terrassa.

Al Vallès, 14,3 denúncies per cada mil dones

Les denúncies al Vallès també han anat en augment. I també a la província de Barcelona, Catalunya i l’Estat es registra una tendència a l’alça des de fa deu anys. A la nostra comarca, el tercer trimestre del 2023 ha tancat amb 692 denúncies per violència contra les dones –un 80,9% s’han presentat per atestat policial amb denúncia de la víctima i un 14,6% amb part de lesions rebut directament al jutjat–.

14,3 denúncies per cada mil dones. Les denúncies per violència contra les dones han augmentat un 6,5% respecte al trimestre anterior, i s’ha assolit el valor més elevat des de 2013. Per sisè trimestre consecutiu se superen rècords.

L’increment trimestral de denúncies al Vallès Occidental (+6,2%) és inferior a la resta de territoris. El conjunt de Catalunya se situa amb l’increment més elevat (+18%), seguit de la província de Barcelona (+16,8%) i de la mitjana espanyola (+10,9%).

D’altra banda, a la comarca s’han iniciat 16,6 ordres de protecció per cada cent denúncies presentades durant el tercer trimestre de 2023. Aquesta ràtio és inferior a la del conjunt d’Espanya (21,7), a la del territori català (23,9) i a la de la província de Barcelona (24,5). En el cas concret de Sabadell, la ràtio és de 17,3 i s’han adoptat el 54,5% de les ordres de protecció que es van admetre a tràmit.