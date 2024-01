La situació ja ha arribat al Departament d’Educació. Famílies de l’escola Andreu Castells, a Can Rull, sota el paraigua de l’Associació de famílies d’alumnes (AFA), han redactat un comunicat dirigit als Serveis Territorials on mostren “insatisfacció, preocupació i decepció” amb la gestió del centre educatiu. Concretament, denuncien que el nivell educatiu de l’escola és baix, una manca de projecte pedagògic i actituds de “menyspreu i despotisme” per part de l’equip de direcció cap a les famílies. “A l’última assemblea general, l’AFA va demanar a les famílies que podien fer arribar queixes i amb aquestes demandes hem configurat aquest comunicat”, exposa una de les famílies.

Fonts de l’equip directiu de l’escola, que admeten l’existència d’un conflicte, asseguren que “les famílies que firmen el document no són representatives del gruix total de famílies de l’escola”. “Vam fer una reunió per abordar la situació i de les més de 400 famílies que conformen l’escola Andreu Castells n’hi van venir 38”, assenyalen des de l’equip directiu. Amb “voluntat reparadora”, la direcció de l’escola té previst convocar l’AFA del centre per “dialogar i arribar a un punt en comú”, ja que, “ara mateix aquestes famílies i l’equip directiu estem molt distanciats”, admet la direcció. Malgrat tot, les famílies que han elevat la queixa asseguren que el curs 2021-2022 ja es va fer una recollida de firmes i “lluny de millorar els errors, hem vist que les coses han anat a pitjor”.

Preocupació pel nivell educatiu

En el comunicat, les famílies mostren “preocupació pel baix nivell educatiu de l’escola”; i esmenten que “hi ha famílies que tenen nens que ja van a l’institut que s’han trobat amb un nivell molt més baix que altres companys d’altres col·legis” o que “els infants de segon de primària presenten greus dificultats a l’hora de llegir“. A això, l’equip directiu assenyala que l’IES Vallès –l’institut que per adscripció els toca als alumnes que acaben sisè de primària a l’Andreu Castells– cada any fa un retorna a l’escola sobre l’adaptació dels alumnes que comencen la secundària obligatòria i “ens asseguren que els estudiants que venen de l’Andreu Castells estan al mateix nivell que els que venen d’altres centres”. La direcció del centre demana no “generalitzar” i afegeix que “el fet que un o dos alumnes tinguin problemes acadèmics no és representatiu de tot un curs”.

Sobre el model pedagògic, l’AFA lamenta que “les famílies sentim un desconeixement total del pla d’estudis de l’escola i del que fan els nostres fills i filles a l’escola”. A més, del text també es desprèn que quan han intentat sol·licitar informació sobre la línia educativa, “de forma repetitiva” s’han trobat sempre amb una negativa “de males maneres” per part de l’equip directiu. “Creiem que l’educació dels infants és un treball en equip entre l’escola, l’AFA i les famílies”, reivindiquen en el comunicat. Un relat que la direcció no comparteix, ja que segons veus del mateix equip directiu, “fem jornades de portes obertes per explicar el projecte, compartim vídeos perquè les famílies vegin com es treballa a l’escola i tenim predisposició per dialogar”. L’equip directiu admet que “adaptar les escoles al nou currículum no és fàcil, ja que ara els alumnes venen amb unes habilitats i unes mancances diferents de les d’anys enrere”.